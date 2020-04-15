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رياضة

أحمد عادل عبد المنعم يلوم إدارة الأهلي بسبب حسام عاشور.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:01 ص
احمد عادل عبد المنعم
احمد عادل عبد المنعم
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عمرو ابوبكر
كشف أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى فريق مصر المقاصة، عن رأيه في طريقة ادارة النادي الاهلي في التعامل مع حسام عاشور. 

وقال عبد المنعم خلال تصريحاته مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن حسام عاشور رفض عرضا كبيرا قدم له من الدوري السعودي كان سيؤمن له مستقبله بشكل كبير. 

وتابع: حسام عاشور عقد جلسة مع أحد المديرين الفنيين لن اتذكر من هو في هذا الوقت والمدير الفني قال انه من أعمدة الفريق فقرر عاشور عدم الرحيل. 

وأضاف عبد المنعم أنه، صدم من قرار عاشور بعدم الرحيل بعد هذا العرض المالي الضخم. 

وأشار إلى أن حسام عاشور كان من الضروري ان يعامل معاملة جيدة، ومسألة وضعه في موضع اختيار ما بين الاعتزال او الرحيل؛ مسألة أحزنتني. 

واستطرد عبد المنعم: أتوقع اعتزال عاشور هذه الفترة وأتمنى استمراره مستقبلا كلاعب في الأهلي وعدم الرحيل. 

جدير بالذكر أن أحمد عادل عبد المنعم رحل عن الاهلي في يناير ٢٠١٨، الى مصر المقاصة. 
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