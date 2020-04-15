حمدي النقاز: صفحة الزمالك انتهت.. وأسعى للعب لنادٍ كبير.. فيديو

قال التونسي حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق، إن صفحة الفارس الأبيض انتهت تماما بالنسبة له، بعد ما فسخ عقده من طرف واحد لعدم الحصول على مستحقاته.





وأضاف حمدي النقاز ، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه لم يكن يرغب فى الرحيل عن ميت عقبة ولكن بسبب تعامل الإدارة وعدم حصوله على راتبه، قرر الرحيل، مطالبا جماهير الزمالك أن تعي الموقف جيدا لاسيما أنه لاعبا محترفا.





وأوضح حمدي النقاز، أنه يسعى للانتقال إلى ناد كبير خلال الفترة المقبلة واستكمال مشواره الكروي، لافتا إلى أنه ليس لديه وكيل لاعبين، وإنما محامي يتولى إدارة أموره، موضحًا أن هناك تنسيق دائم بينهما في العمل.



