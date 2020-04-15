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رياضة

خالد الغندور يهاجم حسام حسن عقب تصريحاته المسيئة لـ الزمالك

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:02 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
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ياسمين تيسير
هاجم خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق حسام حسن نجم الاهلي والزمالك السابق بسبب تصريحاته الأخيرة ضد الفريق الابيض. 

وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر قناة " الزمالك " أن حسام حسن صرح بأن كمال درويش رئيس النادي الأسبق، طلب منه أثناء التعاقد بالتتويج ببطولة، حتى وان كانت كأس مصر فقط.

وأضاف الغندور أنه قبل التعاقد مع حسام حسن كان الزمالك هو بطل الكأس بالفعل على حساب الاسماعيلي فكيف لـ درويش ان يطلب من حسام التتويج بها .

وتابع خالد الغندور أن حسام حسن وقت انضمامه للزمالك، لم يقيد في القائمة الافريقية، ولكن الفريق في هذا الموسم توج ببطولة كأس الكئوس وتأهل لبطولة كأس العالم للأندية .

وأضاف خالد الغندور أن عقب ذلك عندما خاض الفريق بطولة السوبر الافريقي هزم الفريق بهدفين وكان الهدف الثاني بسبب خطأ من إبراهيم حسن نجم الفريق السابق.
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