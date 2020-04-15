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أخبار العالم

تحدي الهوماثون.. مسابقة سعودية للمبرمجين ضد كورونا .. تفاصيل

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:31 ص
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن إطلاق مسابقة (تحدي الهوماثون) لتعزيز الحلول الابتكارية لمواجهة الظروف الراهنة لجائحة كورونا في 8 مجالات رئيسية يبدأ التسجيل فيها بدءا من اليوم حتى نهاية يوم السبت 18 من أبريل.


وأوضح الاتحاد في بيان له أن تحدي الهوماثون الذي ستجري فعالياته في الفترة ما بين 19 إلى 25 أبريل الجاري سيكون باب التنافس فيه مفتوحًا للمبرمجين من داخل السعودية والدول العربية، وتبلغ مجموع جوائزه ( 85 ألف دولار) تقسم على أفضل 3 حلول برمجية وتقنية في مجالات (الخدمات الحكومية الرقمية، التقنية المالية، التعليم، الصحة، العمل عن بعد، الخدمات اللوجستية، التجارة، والترفيه)، بواقع 50 ألفًا للأول، و25 ألفًا للثاني، و15 ألفًا للثالث.


ويأتي إطلاق هذا التحدي الذي ستجري فعالياته في أجواء افتراضية، بمشاركة محكمين دوليين من كبريات الشركات التقنية العالمية، تماشيًا مع رؤية 2030، واتساقًا مع الظروف الراهنة لجائحة كورونا، بهدف إظهار حلول برمجية وتقنية نوعية للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا.


ومن المقرر أن تكون مخرجات الهوماثون موجهة للحكومات والشركات والمجتمعات في العالم العربي، بما يعزز ويوفر حلول العمل عن بعد، وروابط الصلة بين المطورين في العالم العربي، وسيكون تأثير الحلول المقدمة على المجتمعات العربية شرطًا أساسيًا للمشاركة في التحدي الذي يستمر لمدة 7 أيام، على أن تكون تلك الحلول على شكل (software, Hardware، pos).


وسيمنح الهوماثون المشاركين فرصة إيجاد أكبر قدر ممكن من التحديات التي تواجه الحكومات، وسيسهم كذلك في تسليط الضوء على المهارات التقنية، مما سيفسح المجال في تسليط الضوء على المهارات التقنية مما سيسمح باستقطابهم للعمل في السعودية مستقبلًا.

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