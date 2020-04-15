موتورولا تطلق الجيل القادم من هواتف إيدج في الولايات المتحدة.. 22 أبريل

تعتزم شركة "موتورولا" الأمريكية، رائدة صناعة الهواتف الذكية، إطلاق الجيل القادم من هواتف "إيدج" الذكية في الولايات المتحدة، في حدث عبر الإنترنت، وذلك يوم 22 أبريل الجاري.





وكانت "موتورولا" قد ألمحت في وقت سابق إلى أنها ستطلق هواتف "إيدج" الذكية خلال نسخة هذا العام لمعرض المؤتمر الدولي للأجهزة المحمولة قبل إلغائه لاحقا.





ولم تكشف الشركة الأمريكية عن أي مواصفات فنية تخص الهاتف الجديد، باستثناء تصميمه الذي ظهر في مقطع فيديو دعائي نشرته مؤخرا.





ومن المتوقع أن ينافس الهاتف الجديد هواتف "سامسونج - جالاكسي إس 20"، و"ون بلس 8 برو".





وبحسب المعلومات المسربة عن المواصفات الفنية لهاتف "موتورولا" القادم عبر الإنترنت، فإنه من المتوقع أن تعتمد نسخة الهاتف "إيدج" على رقاقة معالج "سنابدراجون 765 جي" المزودة بدعم شبكات اتصالات الجيل الخامس، ورقاقة معالج "سنابدراجون 865" لنسخة الهاتف "إيدج بلس"، بالإضافة إلى شاشة عرض لمسية بتكنولوجيا "ألموليد" ذات حواف منحنية.



