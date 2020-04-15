في يوم ميلاده.. عبد الفتاح القصري فقد بصره على المسرح.. وجنازته لم يحضرها سوى 6 أفراد





والده كان ثريا يعمل في تجارة الذهب، درس بمدرسة "الفرير" الفرنسية - القديس يوسف بالخرنفش - وليس كما اشيع أنه أُمي وليس متعلما، ومن فرط حبه بالتمثيل؛ التحق بفرقة عبد الرحمن رشدي، ثم فرقة نجيب الريحاني، ثم بفرقة إسماعيل ياسين.





كان عمله بالتمثيل ضد رغبة أبيه، الذي هدده بالحرمان من الميراث، إذا لم يرجع عن تلك الهواية، فما كان منه إلا أن استمر في طريقه مضحيا بنصيبه من تركة أبيه.





تعرض "القصري" لصدمة كبيرة، في صيف 1962، حيث وقف على خشبة المسرح، يؤدي مشهدا أمام إسماعيل يس، وعندما هم بالخروج؛ أظلمت الدنيا أمامه، واكتشف الفنان الراحل أنه فقد بصره، وظل يصرخ ويردد أنه فقد بصره، واعتقد جمهور المسرح أن المشهد جزء من المسرحية فزاد ضحكهم وتصفيقهم، لكن الفنان الراحل إسماعيل يس أدرك المأساة التي حلت بصاحبه وأوقف المسرحية، وقام بنقل "القصري" للمستشفى، حيث تبين أن ارتفاع نسبة السكر وراء فقدانه البصر.

وفي يوم 8 مارس من العام 1964، اشتدت نوبة السكر على الفنان الراحل، وأصيب بغيبوبة ، وتم نقله إلى مستشفى المبرة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، ولم يحضر جنازته سوى عدد قليل من المشيعين لا يتجاوز 6 أفراد، هم شقيقته بهية والفنانة نجوى سالم وجيرانه قدري المنجد وسعيد عسكري الشرطة وآخر حلاق وصديقه الترزي.

يوافق 15 من أبريل كل عام، يوم ميلاد الفنان عبد الفتاح القصري، الذي اشتهر بالأدوار الكوميدية، ويعد أحد عمالقة الكوميديا في السينما.