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رياضة

مصري محترف في الدوري التركي: حزين من تجاهل حسام البدري.. وأتمنى تمثيل الفراعنة.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:15 ص
كريم حافظ
كريم حافظ
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حسن العمدة
قال كريم حافظ، لاعب مالاتيا سبور التركي، إنه يشعر بالحزن لعدم اهتمام الجهاز الفني للمنتخب به فى الفترة الماضية، رغم تألقه مع ناديه.

وأضاف كريم حافظ، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه يقدم مباريات قوية بالدوري، منذ انضمامه لمالاتيا سبور في الشتاء، ولكن لم يتواصل معه حسام البدري منذ تعيينه مديرا فنيا للفراعنة، وعدم اهتمام الجهاز الفني بالفترة الماضية يشعره بالحزن.

وأكد: "كنت دائم التواجد بصفوف المنتخب الوطني تحت قيادة كوبر، ولكننى حاليا خارج الحسابات، وأتمنى العودة لتمثيل الفراعنة".

وانتقل المحترف المصري كريم حافظ، لاعب فريق قاسم باشا التركي، الي فريق مالاتيا سبور التركي وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كان حافظ، انتقل إلى فريق قاسم باشا قادما من صفوف اسطنبول باشاك شهير، لمدة 6 أشهر في شهر فبراير عام 2019.

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