AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسام حسن: اختلاف الفكر وراء رحيلي الثاني عن الزمالك

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:35 ص
حسام حسن
حسام حسن
Advertisements
حسام الحارتي

أكد حسام حسن قائد منتخب مصر السابق أنه يتمني قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي .

وأضاف حسام حسن خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، :"أريد معرفة اختيار المديرين الفنيين دخل النادي الأهلي ومنتخب مصر".

وأكد حسام حسن أنه تعرض لهجوم شديد قبل خوض بطولة أمم إفريقيا 98، مشيرا إلى فضل الراحل محمود الجوهري المدير الفني للمنتخب الوطني آنذاك، في تحقيق كافة إنجازاته الرياضية.

واستطرد: "اختلاف الفكر وراء الرحيل عن الزمالك في المرة الثانية "، مضيفا أنه كان يسعي لتكوين جيل جديد قادر على تحقيق البطولات داخل القلعة البيضاء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد أيمن منصور: حسام حسن ممكن يخلي أي لاعب يشارك وهو رجله مقطوعة

الجائزة قميص المنتخب بـ كأس العالم.. الحضري يطلق مسابقة على الهواء

فايلر عن أحداث السوبر: اتحاد الكرة حكم بالعدل

وائل رياض: التواجد الجماهيري آفاد منتخب مصر الاوليمبي في الصعود لطوكيو

وائل رياض: الأهلي تأخر في التفاوض مع أحمد فتحي.. فيديو

وائل رياض: وجود محمد صلاح مع المنتخب الأوليمبي دفعة معنوية

ترشيحاتنا

8 أعراض تنذرك بالتهاب المرارة

كورونا يخرج عن السيطرة.. أكثر من 10 آلاف حالة وفاة في ولاية أمريكية.. صور

حكم تقبيل المصحف ووضعه على الجبهة

تقرير: أمريكا مسؤولة عن 40% من الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل

ترامب يعلن إعادة فتح بعض الولايات قبل الأول من مايو

ترامب يعلن وقف التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية

AdvertisementS

الشرطة السعودية تلقي القبض على 2 من لاعبي أهلي جدة

سيد عبدالحفيظ يكشف صفقات الأهلي الجديدة وسر الـ 4 ملايين وحديث الخطيب

أول تعليق من رضا عبدالعال على أزمة "النقاز"

مليون و250 ألف دولار والإيقاف 3 فترات قيد.. محامي حمدي النقاز يكذب اتحاد الكرة والزمالك ويفجر مفاجأة.. فيديو

خالد الغندور يهاجم حسام حسن عقب تصريحاته المسيئة لـ الزمالك

الزمالك أخطأ مع كهربا والنقاز.. رضا عبد العال: سيد عبد الحفيظ يرفض تخفيض راتبه وسيرحل عن الأهلى نهاية الموسم.. فيديو

أسطورة الأهلي مش مصر.. خالد الغندور يرد على لقب حسام عاشور الجديد

مرتضى منصور يتقدم بشكوى رسمية لـ الفيفا ضد جماهير الأهلي.. فيديو

نادي الزمالك ينعي الشهيد محمد الحوفي

الأهلي يحسم الجدل حول مشاركة إكرامي وفتحي وعاشور في تدريبات الفريق ..فيديو

النادي قد يهبط للقسم الثاني .. محامي حمدى النقاز: اللاعب تعرض لإساءات عنيفة من الزمالك

خالد الغندور يفتح النار على اللجنة الخماسية بسبب قرار تقليل عدد الأجانب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 أعراض تنذرك بالتهاب المرارة

تريند فيسبوك.. طريقة عمل بيتزا الطاسة

شاهد.. سيارة يابانية جديدة شبيهة بـ بوجاتي فيرون.. صور