حسام حسن: اختلاف الفكر وراء رحيلي الثاني عن الزمالك

أكد حسام حسن قائد منتخب مصر السابق أنه يتمني قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي .

وأضاف حسام حسن خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، :"أريد معرفة اختيار المديرين الفنيين دخل النادي الأهلي ومنتخب مصر".

وأكد حسام حسن أنه تعرض لهجوم شديد قبل خوض بطولة أمم إفريقيا 98، مشيرا إلى فضل الراحل محمود الجوهري المدير الفني للمنتخب الوطني آنذاك، في تحقيق كافة إنجازاته الرياضية.

واستطرد: "اختلاف الفكر وراء الرحيل عن الزمالك في المرة الثانية "، مضيفا أنه كان يسعي لتكوين جيل جديد قادر على تحقيق البطولات داخل القلعة البيضاء.