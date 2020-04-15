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رياضة

مخطط أحمال سيراميكا كليوباترا: بعض الملاعب في مصر لا تصلح للمباريات.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:07 ص
البرازيلي لويز أندري
البرازيلي لويز أندري
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حسن العمدة
قال البرازيلي لويز أندري، مخطط أحمال فريق سيراميكا كليوباترا، إن هناك بعض الملاعب فى مصر لا تصلح أرضيتها لاستقبال المباريات.

وأضاف البرازيلي لويز أندري ، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن وباء كورونا سيجبر الجميع على التكيف بظروف خاصة، ومن الوارد لعب مباريات كل 3 أيام، موضحا أنه يتابع اللاعبين عبر جهاز جي بي إس.

وأكد البرازيلي لويز أن لاعبي سيراميكا كليوباترا لا تعاني من أي إصابات قبل فترة التوقف، لكن هناك بعض الملاعب بالدرجة الثانية جيدة والآخر لا يصلح للمباريات.

وقرر اتحاد الكرة وقف الدوري المصري والانشطة الكروية لعدم تفشي فيروس كورونا داخل الملاعب المصرية .
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