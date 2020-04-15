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محافظات

جامعة الإسكندرية تنعي شهيد الواجب المقدم محمد الحوفي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:06 ص
صدى البلد
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صدى البلد
نعت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي، شهيد الواجب المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد خلال مواجهة قوات الأمن مع عناصر إرهابية أثناء مداهمة وكرهم بمنطقة الأميرية بالقاهرة، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وزملاءه الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر من كل سوء.

وأكدت الجامعة، في بيان الثلاثاء، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد الشعب المصري إلا تماسكا وعزما أكيدًا على استكمال مسيرة التقدم والتنمية، ولن تنال من عزيمة الشعب المصري الباسل في حربه لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه.

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