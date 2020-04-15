مخطط أحمال: الإصابات العضلية تهدد اللاعبين بسبب التوقف و5 أسابيع لتجهيز عودتهم.. فيديو

قال وائل رأفت مخطط أحمال إنبي السابق، إنه يتواصل مع اللاعبين عبر الإنترنت لإعداد برنامج تدريبي خاص، خلال فترة توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.





وأضاف وائل رأفت ، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه يتواصل مع اللاعبين عبر الإنترنت لإعداد برنامج تدريبي خاص، لكنهم يحتاجون لخمس أسابيع على الأقل للعودة إلى مستواهم البدني.





وأوضح وائل عزت، أن اللاعبين يحتاجون لفترة إعداد جديدة بعد التوقف، والإصابات العضلية ستضربهم بسبب فترة التوقف الحالية.



