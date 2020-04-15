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محافظ مطروح ينعي شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:04 ص
صدى البلد
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نعى محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الأربعاء، المقدم محمد فوزي الحوفي شهيد الأمن الوطني ووزارة الداخلية الذي استشهد مساء الثلاثاء في مداهمة لوكر إرهابي بمنطقة الأميرية في القاهرة. 

وتقدم المحافظ بخالص التعازي للشعب المصري ووزارة الداخلية في وفاة شهيد الواجب الذي ضحى بنفسه فداء لوطنه. 

وأكد المحافظ أن الجماعات الإرهابية لن تنال منا ولن تعوق مسيرة الوطن في التنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وبعث بخالص العزاء والمواساة لأسرة شهيد الواجب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

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