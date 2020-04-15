مطران الكنيسة الأسقفية ناعيا الشهيد الحوفي: تضحيات الشرطة محل تقدير من الشعب

نعى المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، شهيد الشرطة المقدم محمد الحوفي، قائلا " نسأل له الرحمة ولأسرته الصبر والسلوان".





وأشاد المطران منير حنا – في بيان الليلة - بالدور الذي تقوم به الشرطة في مواجهة تهديد الإرهاب، قائلا" إن التضحيات التي يقدمها جهاز الشرطة لتحقيق أمن المصريين هي محل تقدير وإمتنان من جميع الشعب".





ونعى غبطة البطريرك الآنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي، الذي استشهد اليوم جراء اقتحام قوات مكافحة الإرهاب، لوكر إرهابي بمنطقة الأميرية، بمحافظة القاهرة.