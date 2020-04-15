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أخبار العالم

العراق يسحب ترخيص رويترز لمدة 3 أشهر بسبب تقرير عن إصابات كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:11 ص
العراق يعلق عمل رويترز
العراق يعلق عمل رويترز 3 أشهر بسبب تقرير عن كورونا
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قسم الخارجي
قررت السلطات في العراق تعليق ترخيص وكالة "رويترز" بسبب تقرير حول إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

وقالت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية إنها قررت سحب ترخيص "رويترز" لمدة 3 أشهر وتغريمها 25 مليون دينار (21 ألف دولار) بسبب انتهاك الوكالة لقواعد البثّ الإعلامي.

يأتي ذلك بعد نشر الوكالة تقريرا أفاد بأن  عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد أعلى من الأرقام الرسمية المعلنة.

من جانبها، أعربت رويترز عن أسفها لقرار السلطات العراقية، مؤكدة تمسكها بالمعلومات التي وردت في التقرير، موضحة أنها استندت فيها لمصادر طبية وسياسية مؤهلة ومتعددة، وأن رأي وزارة الصحة كان ممثلًا فيها بصورة كاملة.

وذكرت الوكالة في بيان "نسعى لحل الأمر، ونعمل على ضمان استمرارنا في تقديم أخبار موثوقة عن العراق".

فيما قال الرئيس العراقي برهم صالح ردا على سؤال حول تعليق عمل رويترز "قرار مؤسف" اتخذته هيئة مستقلة عن الحكومة، مضيفا أنه لا يدافع عن ذلك، وتابع "أعمل مع فريقنا القانوني من أجل إلغاء ذلك وإدارة الوضع".

وقال الرئيس العراقي إن تقرير رويترز سبب ضيقا لأنه أشار ضمنا إلى تزييف الحكومة للسجلات بشكل متعمد، مضيفا أن واقع الحال ليس كذلك، حسبما نقلت عنه الوكالة.

كانت رويترز أشارت في تقريرها الذي نقل عن 3 أطباء مشاركين في إجراء الفحوص، ومسؤول في وزارة الصحة، ومسؤول سياسي بارز، إلى إن العراق لديه آلاف الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا وهو عدد يفوق بكثير عدد الإصابات التي كانت معلنة حينئذ وهو 772.

وبحسب الوكالة، تم تحديث التقرير في الثاني من أبريل ليشمل نفيا من جانب متحدث باسم وزارة الصحة أرسله في رسالة نصية حيث رفض تأكيدات المصادر بشأن انتشار المرض وقال "المعلومات غير صحيحة"، وفضلا عن قرار تعليق عملها لمدة ثلاثة أشهر، طالب العراق رويترز بتقديم اعتذار رسمي.
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