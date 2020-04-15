رئيس هيئة قضايا الدولة ينعي الشهيد المقدم محمد الحوفي

نعى المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، ومستشارو المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الشهيد البطل المقدم محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني، والذي استشهد أثناء مداهمة خلية إرهابية بالأميرية، داعين المولى عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبرار وان يلهم اسرهم الصبر والسلوان.





وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إن الهيئة تتقدم بخالص العزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأسرة الشهيد والشعب المصري، داعين الله تعالي للمصابين الشفاء العاجل.





وأكدت هيئة قضايا الدولة، أن مثل هذه العمليات الإرهابية الخسيسة لا تزيد الشعب المصري إلا ترابطا ووحدة وإصرارا على دحر بقايا هؤلاء المجرمين أعداء الإنسانية والاستقرار والأمن، وأن الشعب بجيشه وشرطته عاقدون العزم على الاستمرار في مسيرة التنمية والرخاء لمصرنا العزيزة ودحر فلول الإرهاب الخسيس في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.