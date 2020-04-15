الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم ينعي الشهيد محمد الحوفي

نعى إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الشهيد البطل المقدم محمد الحوفي الذي ضرب أروع الأمثلة في التضحية بالنفس من أجل الوطن.





وأشاد نجم - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الليلة - بنجاح وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية في القضاء على بؤرة إرهابية خطيرة في توقيت تم اختياره من جانب الإرهابيين بعناية، لافتا إلى أن التنظيمات الإرهابية تتستر بالوباء لتنفيذ المخططات الخبيثة والقذرة التي تستهدف ترويع المصريين ونشر الخوف بينهم.





وأكد على دعم ومساندة الشعب المصري لرجال الشرطة وتضحياتهم العظيمة التي تستحق كل تقدير وإجلال وإكبار من كل مصري حر يعيش على أرض هذا الوطن، داعيا المصريين كافة إلى إظهار الفخر والاعتزاز بقدرة وكفاءة وحرفية الجهاز الأمن المصري الذي أحبط محاولات الإرهاب في مصر وقطع دابرهم عنها.





وقال مستشار مفتي الجمهورية إن التنظيمات والعناصر الإرهابية قد راهنت على فشل الدولة المصرية في التصدي لوباء كورونا، وانتظروا سقوط المصريين في هذا الاختبار الصعب الذي اجتاح العالم أجمع، إلا أن كفاءة وحرفية ومهنية أجهزة الدولة المصرية وعلى رأسها جهاز الشرطة الباسل في تأمين المجتمع المصري وتكاتف كافة المؤسسات والهيئات في توفير السلع والخدمات، واضطلاع الجهاز الصحي بدور عظيم في تقديم الرعاية بالمرضى والمصابين، أدت إلى إصابة الإرهاب والإرهابيين بلوثة دفعتهم إلى محاولة تنفيذ الأعمال الإرهابية واستهداف الأخوة الأقباط في أعيادهم، بهدف ضرب وحدة هذا المجتمع وشق صفه.





وأضاف أن رجال الأمن يقدمون تضحيات عظيمة لخدمة هذا الوطن والدفاع عن أهله، فهم يد تحارب الوباء، وأخرى تواجه الوباء، وبالرغم من تضحياتهم العظيمة في محاربة الوباء، فلم تغفل سهامهم عن النيل من الإرهاب المتربص بهذا الوطن.



