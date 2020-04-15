الشرطة السعودية تلقي القبض على 2 من لاعبي أهلي جدة

ألقت قوات الشرطة بالمملكة السعودية القبض على إثنين من لاعبي نادي اتحاد جدة، وهما فواز القرني وعبد الرحمن العبود، بسبب التهكم على رجال الأمن، لنزولهما أثناء وقت حظر التجول المفروض بسبب تفشي فيروس الكورونا.
وقالت الصفحة الرسمية لإمارة منطقة مكة، على "تويتر": "إشارة إلى مقطع فيديو متداول يظهر فيه لاعبان ينتميان لأحد الأندية الرياضية، وهما يتهكمان برجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجول بمحافظة جدة".
وأضافت الصفحة: "تم ضبطهما وإيقافهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة".