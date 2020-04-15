الشرطة السعودية تلقي القبض على 2 من لاعبي أهلي جدة

ألقت قوات الشرطة بالمملكة السعودية القبض على إثنين من لاعبي نادي اتحاد جدة، وهما فواز القرني وعبد الرحمن العبود، بسبب التهكم على رجال الأمن، لنزولهما أثناء وقت حظر التجول المفروض بسبب تفشي فيروس الكورونا.



