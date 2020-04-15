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أخبار البلد

الطائفة الإنجيلية ناعية الشهيد الحوفي: نقدر بإجلال واعتزاز الدور الوطني الجسور لرجال الأمن

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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نعت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، ببالغ الحزن والأسى، الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، بالأمن الوطني، الذي استشهد اليوم إثر تبادل إطلاق نار بين قوات الأمن ومجموعة إرهابية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، والتي نجحت فيها قوات الأمن في تصفية كل عناصر الخلية الإرهابية.

وذكرت رئاسة الطائفة الإنجيلية - في بيان الليلة - "نقدم خالص العزاء لأسرة الشهيد وللوطن أجمع، ونصلي أن يمنحهم الله العزاء والصبر. ونصلي لأجل الشفاء العاجل لكل رجال الشرطة الذين أصيبوا جراء هذه المواجهة". 

وتابع البيان "إننا نقدر بإجلال واعتزاز هذا الدور الوطني الجسور لرجال الأمن الذي يقومون به في سبيل حماية الوطن والمواطنين، والتضحيات الجليلة للحفاظ على أمن الوطن.. نصلي من أجل سلامة بلادنا من كل شر، وأن يُجتَث وباء الإرهاب الغاشم، ونثق أن الوطن سينتصر فوق كل شر". 

ونعى غبطة البطريرك الآنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، شهيد الوطن المقدم محمد الحوفى، الذى استشهد اليوم جراء اقتحام قوات مكافحة الإرهاب، لوكر إرهابي بمنطقة الأميرية، بمحافظة القاهرة.
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