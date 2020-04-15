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أخبار البلد

وزيرة التعاون الدولي: مصر تنسق مع شركاء التنمية لكبح زيادة الركود وتأثر الأنظمة الصحية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن مصر تنسق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، وشركاء التعاون الثنائي من أجل مواصلة المضي قدما في خطة الإصلاحات الهادفة لكبح منحنى الزيادة في معدل الركود ومنحنى الهبوط بالأنظمة الصحية، إثر تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوڤيد-19". 

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بالاجتماع الافتراضي لمجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، والذي ضم كلا من كريستينا جورجيفا رئيس صندوق النقد الدولي، وماري بانجيستو مدير سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، بحسب ما أوضحت المشاط منذ قليل عبر حسابها بموقع "تويتر".

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