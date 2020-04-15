أكد حسام حسن قائد منتخب مصر السابق، أن منتخب مصر كان يستحق تحقيق نتائج
إيجابية خلال بطولة كأس العالم في روسيا.
وأضاف حسام حسن خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس "، أن
هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني لم يستطع استغلال اللاعبين بطريقة
صحيحة خلال بطولة كأس العالم.
وأوضح حسام حسن:"منتخب مصر كان قادرا على تحقيق الأفضل في مونديال
روسيا 2018".
وأكد حسام حسن أنه يجب استثمار تواجد محمد صلاح داخل صفوف المنتخب المصري
بطريقة صحيحة .
وواصل حسام حسن:" محمد النني له دور هام في المنتخب الوطني رغم الانتقادات التي يتعرض لها".