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رياضة

حسام حسن: منتخب مصر كان قادرا على تحقيق الأفضل في مونديال روسيا 2018

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:04 ص
حسام حسن
حسام حسن
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حسام الحارتي

أكد حسام حسن قائد منتخب مصر السابق، أن منتخب مصر كان يستحق تحقيق نتائج إيجابية خلال بطولة كأس العالم في روسيا.


وأضاف حسام حسن خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس "، أن هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني لم يستطع استغلال اللاعبين بطريقة صحيحة خلال بطولة كأس العالم.


وأوضح حسام حسن:"منتخب مصر كان قادرا على تحقيق الأفضل في مونديال روسيا 2018".


وأكد حسام حسن أنه يجب استثمار تواجد محمد صلاح داخل صفوف المنتخب المصري بطريقة صحيحة .


وواصل حسام حسن:" محمد النني له دور هام في المنتخب الوطني رغم الانتقادات التي يتعرض لها".

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