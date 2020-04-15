أكد حسام حسن قائد منتخب مصر السابق، أن منتخب مصر كان يستحق تحقيق نتائج إيجابية خلال بطولة كأس العالم في روسيا.





وأضاف حسام حسن خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس "، أن هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني لم يستطع استغلال اللاعبين بطريقة صحيحة خلال بطولة كأس العالم.





وأوضح حسام حسن:"منتخب مصر كان قادرا على تحقيق الأفضل في مونديال روسيا 2018".





وأكد حسام حسن أنه يجب استثمار تواجد محمد صلاح داخل صفوف المنتخب المصري بطريقة صحيحة .





وواصل حسام حسن:" محمد النني له دور هام في المنتخب الوطني رغم الانتقادات التي يتعرض لها".