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محافظات

محافظ الغربية ينعي المقدم محمد الحوفي: ضحى بنفسه لأمن الوطن

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:14 ص
صدى البلد
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احمد علي
نعى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا، بخالص الحزن والأسى، شهيد الواجب الوطني، المقدم محمد الحوفي، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في مواجهة عناصر الإرهاب بمنطقة الأميرية في القاهرة.

كما تقدم محافظ الغربية بخالص الشكر والتقدير لرجال الشرطة البواسل لجهودهم في مكافحة الإرهاب الأسود ، وتضحياتهم للحفاظ علي أمن مصر واستقرارها، سائلا المولي العلي القدير أن يمن علي زملاء شهيد الواجب المصابين بالشفاء العاجل، وان يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
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