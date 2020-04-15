محافظ الغربية ينعي المقدم محمد الحوفي: ضحى بنفسه لأمن الوطن

نعى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا، بخالص الحزن والأسى ، شهيد الواجب الوطني ، المقدم محمد الحوفي ، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في مواجهة عناصر الإرهاب بمنطقة الأميرية في القاهرة.



