بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وحظر التجول ، والذين يعاني الكثير منهم من بطء سرعة الإنترنت Wi-Fi، مما يؤثر على أداء عملهم، والغريب أنهم لا يعرفون سبب ذلك. يلجأ العديد من مستخدمي الإنترنت، إلى بعض الطرق التى تساعد في تحسين سرعة الإنترنت ، خاصةً مع استمرار الحجر المنزلي، وعمل العديد من الأشخاص من المنزل؛





وبحسب "CNET" التقنى، فإن سرعة الإنترنت انخفضت بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة، وأوروبا، وعدد من دول أمريكا اللاتينية، منذ يوم 16 مارس وحتى الآن خاصة بعد إعلان أكثر من دولة قرارات حظر التجوال .





ونقدم 5 خطوات لزيادة سرعة الإنترنت Wi-Fi على الهاتف، وهى كالآتى :





1ـ تشغيل وضع الطيران Airplane mode





يمكن تفعيل وضع الطيران من خلال لوحة الإشعارات عن طريق الضغط على أيقونة الطائرة ، ثم الانتظار مدة 30 ثانية حتى يتم قطع الإتصال بشبكة الـ Wi-Fi، ثم قم بإيقاف Airplane mode، وهذة الطريقة متوفرة لأجهزة أندرويد و آيفون.





2ـ إعادة تشغيل الهاتف Restart





تعتبر إعادة تشغيل الهاتف وسيلة مساعدة في الحصول على أقصى استفادة من هاتفك خصوصا عند حدوث بعض المشكلات، عن طريق الضغط على زر التشغيل power button لمدة قصيرة ثم إعادة التشغيل، لكن يحتاج مستخدمين أجهزة iPhone X إلى الضغط مع الإستمرار على الزر الجانبي مع زر رفع مستوى الصوت إلى أعلى وأسفل في نفس الوقت لإعادة التشغيل.





3ـ مسح إعدادات الشبكة Reset the network





فى بعض الأوقات يحتاج الهاتف الى إعادة تعيين إعدادات الشبكة الخاصة بك ومسح كلمات مرور password Wi-Fi المحفوظة على الجهاز و ادخالها مرة أخرى، من خلال الدخول إلى الإعدادات ثم اختيار General والضغط على Reset Network Settings.









4ـ إزالة شريحة الاتصالات SIM card





عند استخدام جهاز Wifi-Modem قم بإزالة شريحة الإتصال الموجودة وتحقق لمعرفة ما إذا كانتSIM سليمة، ثم أعدها إلى جهاز الواى فاى ، والتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.





5- الاتصال بالدعم الفنى Technical Support



