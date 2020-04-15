في يوم ميلاد أمينة رزق.. تعرف على سبب رفضها للزواج

يوافق تاريخ 15 من أبريل كل عام، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة أمينة رزق، في مدينة طنطا عام 1910.





وانتقلت الفنانة الراحلة مع والدتها للعيش في القاهرة لدى خالتها، الفنانة أمينة محمد؛ إثر وفاة والدها ، وكان عمرها 8 سنوات.





ظهرت أمينة رزق، لأول مرة على خشبة المسرح عام 1922، حيث غنت إلى جوار خالتها في إحدى مسرحيات فرقة علي الكسار في مسارح روض الفرج، وانتقلت للعمل مع فرقة رمسيس المسرحية التي أسسها عميد المسرح العربي يوسف وهبي عام 1924، حيث ظهرت في مسرحية "راسبوتين".

شاركت بالتمثيل في أغلب مسرحيات يوسف وهبي، الذي ارتبطت به أستاذا وفنانا، وأصبحت إحدى الشخصيات الرئيسية في المسرحيات التي قدمتها فرقته، وكذلك في الأفلام التي أنتجها يوسف بك وهبي.



