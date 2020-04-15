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فن

في يوم ميلاد أمينة رزق.. تعرف على سبب رفضها للزواج

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:00 ص
أمينة رزق
أمينة رزق
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شيرى نبيل
يوافق تاريخ 15 من أبريل كل عام، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة أمينة رزق، في مدينة طنطا عام 1910.

وانتقلت الفنانة الراحلة مع والدتها للعيش في القاهرة لدى خالتها، الفنانة أمينة محمد؛ إثر وفاة والدها، وكان عمرها 8 سنوات.

ظهرت أمينة رزق، لأول مرة على خشبة المسرح عام 1922، حيث غنت إلى جوار خالتها في إحدى مسرحيات فرقة علي الكسار في مسارح روض الفرج، وانتقلت للعمل مع فرقة رمسيس المسرحية التي أسسها عميد المسرح العربي يوسف وهبي عام 1924، حيث ظهرت في مسرحية "راسبوتين".
 
شاركت بالتمثيل في أغلب مسرحيات يوسف وهبي، الذي ارتبطت به أستاذا وفنانا، وأصبحت إحدى الشخصيات الرئيسية في المسرحيات التي قدمتها فرقته، وكذلك في الأفلام التي أنتجها يوسف بك وهبي.

وعن ابتعادها عن الزواج طوال حياتها، فهناك من قال إنها أحبت يوسف هبي حبًا عذريا علي آمل أن يلتفت لها ويطلب الزواج منها، وهو الذي قدمها وشاركها العديد من الأفلام منذ أن كانت فاتنة من نجمات السينما بمراحل الشباب والأنوثة الطاغية، كما ظهرت في أدوارها الأولي.
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