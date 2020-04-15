ما بعد كورونا.. إسحق أحمرو مستشار الأمن المعلوماتي لفلسطين: الإعلام الرقمي مستقبل العالم

تحوّل العالم إلى الإعلام الرقمي لاعتماده كوسيلة وحيدة متوفرة حاليًا لـ"التعليم عن بُعد ، والترفيه ، والتثقيف"، وهي الفرصة التي خلفتها جائحة كورونا، والتي ربما تجعل هذا القطاع التكنولوجي رائدًا في مرحلة ما بعد زوال المحنة العالمية.





وفي هذا الإطار، قدم إسحق أحمرو، خبير التسويق الإلكتروني ومستشار الأمن المعلوماتي لدولة فلسطين، رؤية عن دور السوشيال ميديا بشكل عام، والتطبيقات التكنولوجية خاصة، خلال هذه المرحلة التي تدعم التعلم عن بُعد.





ويرى "احمرو" أن النقطة الأبرز في صالح الإعلام الرقمي، هي اضطرار الجميع لتعليم هذه التقنيات في وقت قياسي، بينما إذا طُلب منهم في الأوقات العادية أن يستخدموا هذه التطبيقات مع إتاحة ضعف الوقت لما حققوا هذه النتائج.





وقريبا من هذا التوجه، يتحدث "إسحق" عن تجربته في مجال صناعة المحتوى التقني، والتي حققت‭ ‬نجاحًا لافتًا ‭‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي،‭ ‬وتصدرت التجارب‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬كما‭ ‬أنها تواكب الثورة الصناعية الرابعة.





ويشير إلى أن صفحته الرسمية على مواقع التواصل كانت النافذة التي قدم من خلالها محتوى تحفيزيا وترفيهيا، لإثراء المحتوى العربي، حتى باتت من الصفحات الأكثر انتشارًا في فلسطين ، وهو ما أعطاه قراءة لمستوى وعي الجمهور.





وقال "اسحق" إن الاستمرارية والتطوير والتنوع والانفتاح على الجميع، هي المسؤولية التي تحتم على الجميع وضعها في الأولية لصناعة محتوى يستحق المشاهدة.





وأشار إلى أن المجتمع العربي لم يجد، حتى الآن، المحتوى المناسب حتى يشجعه على المشاهدة أو القراءة، رغم أن صناع المحتوى وجدوا الإعلام الرقمي الطريق الأسهل والأكثر انتشارًا وربحًا. ورغم ذلك، لفت إلى أن أزمة المحتوى عالمية، ولا يعاني العرب وحدهم منها، فالغرب لا يستطيع منع أي مؤثر وصانع محتوى من أن يقدم ما يريده، ولذلك فإن الدفع نحو مزاحمة صناعة المحتوى وفق رؤية متنوعة، هو الوسيلة الناجحة لاعتماد الجيل الحالي على الإعلام الرقمي في كافة مناحي حياته.



