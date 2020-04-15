رئيس الوزراء الكندي والأمير تشارلز يبحثان تليفونيًا آثار فيروس "كورونا"

بحث رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، أمس الثلاثاء، تليفونيا مع ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز آثار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وتحدث رئيس الوزراء الكندي مع الأمير تشارلز عن التدابير الهامة التي يجري اتخاذها لحماية صحة وسلامة الكنديين، ودعم العمال والشركات.

وقدم أمير ويلز أفضل تمنياته للكنديين خلال هذه الفترة، وفقا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء.





واتفق ترودو والأمير تشارلز على أن التنسيق العالمي، بما في ذلك تطوير اللقاحات، ودعم البلدان الأكثر ضعفا أمر ضروري لمعالجة الآثار الواسعة النطاق للفيروس، الذي لا يعرف حدودا.





وأكدت الحكومة الكندية أنها تعمل بشكل وثيق مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين للحد من آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية في كندا وحول العالم.



