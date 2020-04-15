AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نقابة المهن التمثيلية تستنكر أحداث الأميرية وتشيد بدور الشرطة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:03 ص
أشرف زكي
أشرف زكي
Advertisements
شيرى نبيل
استنكرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، الأحداث الإرهابية التي شهدتها منطقة الأميرية بمحافظة القاهرة مساء الثلاثاء 14 أبريل.

وفي بيان من النقابة أشادت بدور رجال الشرطة المصرية.

وجاء نص البيان كالتالي:"تستنكر نقابة المهن التمثيلية ما قامت به بعض العناصر الإرهابية منذ ساعات قليلة بالاختباء داخل إحدى عمارات منطقة الأميرية، للتخطيط لتنفيذ بعض عملياتهم الإجرامية في ظل احتفالات الإخوة الأقباط بأعيادهم هذه الأيام".

وأضافت نقابة المهن التمثيلية في بيانها: "نشكر رجال الشرطة المصرية على تضحيتهم المستمرة للحفاظ على أمن وطننا الغالى ضد مثل هذه العناصر الإرهابية التي لا تفرق بين الأديان، ورحم الله الشهيد البطل الرائد محمد فوزى الحوفى الذى وافته المنية خلال تبادل النار مع هؤلاء التكفيريين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر اسم شهيد الواجب بعد القضاء على جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية

صلاح عبد الله ينعى المقدم محمد الحوفي بهذه القصيدة.. شاهد

نعزي أنفسنا في هذا البطل.. تنسيقية شباب الأحزاب تنعى الشهيد محمد الحوفي

تحيه لكل الأبطال.. محمد هنيدي ينعى المقدم محمد فوزي

البرلمان ينعى شهيد أحداث الأميرية: الأفعال الخسيسة تزيد قوة وتكاتف مؤسسات الدولة.. وعبد العال يؤكد: دم الشهداء الطاهرة أمانة في أعناقنا جميعا

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يتقدم بشكوى رسمية لـ الفيفا ضد جماهير الأهلي.. فيديو

في ذكري ميلاد خيرية أحمد.. حزنت بشدة بعد رحيل حبيب عمرها

ترامب يعلن وقف التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية

شاهد.. قطع يد ضابط هندى بالسيف في نقطة تفتيش

ترامب يعلن إعادة فتح بعض الولايات قبل الأول من مايو

مكافحة العدوى: الصحة العالمية تشيد بتعامل مصر مع كورونا.. ونطبق بروتوكولاً علاجياً.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تريند فيسبوك.. طريقة عمل بيتزا الطاسة

شاهد.. سيارة يابانية جديدة شبيهة بـ بوجاتي فيرون.. صور

لأصحاب المزاج .. 6 حيل تحميك من أضرار القهوة