نقابة المهن التمثيلية تستنكر أحداث الأميرية وتشيد بدور الشرطة

استنكرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، الأحداث الإرهابية التي شهدتها منطقة الأميرية بمحافظة القاهرة مساء الثلاثاء 14 أبريل.





وفي بيان من النقابة أشادت بدور رجال الشرطة المصرية.





وجاء نص البيان كالتالي:"تستنكر نقابة المهن التمثيلية ما قامت به بعض العناصر الإرهابية منذ ساعات قليلة بالاختباء داخل إحدى عمارات منطقة الأميرية، للتخطيط لتنفيذ بعض عملياتهم الإجرامية في ظل احتفالات الإخوة الأقباط بأعيادهم هذه الأيام".





وأضافت نقابة المهن التمثيلية في بيانها: "نشكر رجال الشرطة المصرية على تضحيتهم المستمرة للحفاظ على أمن وطننا الغالى ضد مثل هذه العناصر الإرهابية التي لا تفرق بين الأديان، ورحم الله الشهيد البطل الرائد محمد فوزى الحوفى الذى وافته المنية خلال تبادل النار مع هؤلاء التكفيريين".