كورونا يخرج عن السيطرة.. أكثر من 10 آلاف حالة وفاة في ولاية أمريكية.. صور

تعرض اقتصاد الولايات المتحدة لهزة عنيفة بسبب فيروس كورونا، وأعلن الكثير من المسئولين أنهم لن يتمكنوا من مقاومة فيروس كورونا، وأن المنظومة الصحية تتهاوى يوما بعد يوم .

ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن عدد الوفيات في ولاية نيويورك الأمريكية سجل اليوم أعلى ارتفاع في الوفيات منذ بداية تفشي الوباء، ووصل عدد الضحايا إلى 10 آلاف.





وأكد الأطباء في نيويورك عجز منظومة الصحة عن استقبال المواطنين المرضى المصابين بكورونا و تحولت أسِرَّة المستشفيات إلى توابيت والمصابين في تزايد مستمر .





جدير بالذكر أن جامعة جونز هوبكنز أعلنت أن الولايات المتحدة سجلت 23.182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي إلى 584.073 شخص.