كساء غذاء دواء.. راية تجمع رجل أعمال ومصنعين لدعم العمالة غير المنتظمة

"بتمنى ميكونش في حد محتاج أو يمد أيديه في جمهورية مصر العربية" أمنية يواصل من أجلها المهندس"محمد فران" رجل الأعمال وصاحب مصنع تصنيع ملابس الليل مع النهار، حتى تتحقق ويتعفف العاملين بقطاع تصنيع وتجارة الملابس الجاهزة في مصر عن السؤال والحاجة.





في ظل ما تمر به البلاد والعالم بسبب فيروس كورونا تعيش بعض الصناعات في مأزق وحالة من الركود بسبب غلق بعضها، أدى إلى بقاء العمالة في بيوتها دون دخل يؤمن قوت يومهم، وكانت صناعة الملابس الجهاز والتي تندرج أسفل منها شعب عديدة واحدة من الصناعات المتضررة.





من هنا وجد أحد الشباب أن البركة في مبادرة "تحدي الخير" يتولاها المهندس" محمد الفران" و يجمع تحت رايتها التجار الكبار والمصنعين في شعبة تصنيع الملابس بالعتبة والموسكي لمساعدة العمالة الغير منتظمة، فبيقول"فران" لـ"صدى البلد":" رحبت جدًا بمبادرة الشاب وقبلتها على الفور لأن على دراية بالعمل الخيري".









قرر المهندس "محمد الفران" أن يتوسع بحدود المبادرة لتشمل كل العاملين بقطاع تصنيع وتجارة الملابس في مصر بدلًا من حصرها داخل منطقة الموسكي والعتبة ومحافظة القاهرة فقط، موضحًا " احنا قطاع كبير جدًا ومجالنا واسع يشمل الغزل والنسيج والصباغة وطباعة وإكسسوار وكيماويات، فعدد العمالة المحتاجة كبير".





"وبالتالي قررنا إننا نجمع من كل الصناع والتجار تحت راية واحدة، كلنا اتحاد صناع وتجار الملابس الجاهزة، ونعمل مبادرة اسمها غذاء كساء دواء" وبالفعل نفذت المبادرة التي في طريقها لتصبح مؤسسة تنموية خيرية خاصة بهذا القطاع الضخم، أول بند وهو توفير الغذاء.





100 شنطة يتم توزيعها على مدار 3 أيام "حاليًا احنا شغالين على الغذاء بنعمل شنط بها مواد غذائية بقيمة 150 جنيه،أصحاب المصانع بيجيبوا البضاعة وبيقوموا بتجميعها، وعملنا خط إنتاج سعة الطاقة الانتاجية تخرج 3000 شنطة في اليوم، لكن الوقت الراهن بنطلع 1000، وبنطلعهم لمحافظات مختلفة من الصعيد لوجه بحري، وسينا".





وتحدث عملية المساعدة وتوصيلها على هذا النحو:" يتم عمل بحث حالة على العاملين بمختلف المحافظات لضمان وصول المساعدات للمحتاجين بالفعل، ويخرج مندوب من قبل المصنعين أو التجار مع المواد لتسليمها بنفسه وضمان وصولها".





وشرح "فران" الأضرار الواقعة على قطاع صناعة الملابس الجاهزة، قائلًا:" احنا قطاع كبير جدًا واكثر ناس متضررين من الوضع وفي المستقبل هنضر بشكل أكبر،لأن في ناس كتير فقدت عقود التصدير الخاصة بمصانعها، ومصانع مصابغ كتيرة اتقفلت وحصلت دربكة غير طبيعية، وبالتالي تأثرت العمالة الغير منتظمة".





ويسعى "فران" ومن معه من المصنعين والتجار لما هو أكبر من ذلك، فهم يعملون على إخراج مؤسسة كبرى،:" محتاجين إن مؤسستنا تكون قومية، واتفقنا على هيكل لمؤسسة كبيرة بقاعدة عريضة مرة واحدة ، كل هذه الاتفاقات تتم من خلال الهاتف للظروف الحالية، حتى يتم تنفيذها بموافقة الدولة على أرض الواقع، فحتى الآن نعمل بكل طاقتنا".