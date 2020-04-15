أخبار العلوم والتكنولوجيا..5 خطوات لزيادة سرعة الانترنت..تطبيقات ترصد المصابين بكورونا

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:

يلجأ العديد من المستخدمين إلى بعض الطرق التى تساعد في تحسين سرعة الإنترنت، خاصةً مع إستمرار الحجر الذاتي و عمل العديد من الأشخاص بالمنزل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ويعاني الكثير منهم بسبب بطء سرعة الإنترنت Wi-Fi ، مما يؤثر على أداء عملهم، والغريب أنهم لا يعرفون سبب ذلك.

يلجأ العديد من المستخدمين إلى بعض الطرق التى تساعد في تحسين سرعة الإنترنت، خاصةً مع إستمرار الحجر الذاتي و عمل العديد من الأشخاص بالمنزل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ويعاني الكثير منهم بسبب بطء سرعة الإنترنت Wi-Fi ، مما يؤثر على أداء عملهم، والغريب أنهم لا يعرفون سبب ذلك.

قامت شركة مايكروسوفت بإجراء تحديث على تطبيقها لمكالمات الفيديو Microsoft Teams وتوفير بعض الميزات المهمة التي يحتاج إليها، لمساعدة الموظفين وأصحاب الأعمال والطلاب على استخدامه، بعد تفشى فيروس كورونا.

قامت شركة مايكروسوفت بإجراء تحديث على تطبيقها لمكالمات الفيديو Microsoft Teams وتوفير بعض الميزات المهمة التي يحتاج إليها، لمساعدة الموظفين وأصحاب الأعمال والطلاب على استخدامه، بعد تفشى فيروس كورونا.

ذكر موقع GizChina أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية ستقوم بإغلاق كل خطوط إنتاج تصنيع الشاشات من نوع LCD بحلول نهاية هذا العام، كما أنها ستتجه لتكنولوجيا حديثة كليا وهى تكنولوجيا QD-OLED.

بعد تفشى فيروس كورونا، في معظم أنحاء العالم، مخلفا الملايين من الإصابات، وآلاف الوفيات، وبعدما أجبر أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية على التزام منازلهم، يحتاج البعض لمتابعة حالات الإصابات والوفيات بالفيروس في مصر ودول العالم الأخرى.





منذ فترة قصيرة، أعلنت شركة آبل عن أحدث ساعاتها الذكية، Apple Watch Series 6، والتى من شأنها إحداث ثورة طبية وتكنولوجية معا.





يقوم باستخدام تطبيق واتساب WhatsApp أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، ورغم ذلك تنقصهم المعرفة الكافية بكل المزايا والخصائص التي يتمتع بها واتساب.





يواجه الكثيرون مشكلات كثيرة بسبب فقدان أرقام الهواتف، خاصة إذا كانت أرقام مهمة، وأحيانا نضطر إلى مواجهة عواقب وخيمة بسبب هذه المشكلة، فقط لعدم استطاعتنا على الاحتفاظ أو الحصول على رقم معين.





لن يتخيل الأطفال الصغار الذين يواصلون اللعب لساعات على أجهزة الفيديو جيم للعب الألعاب الثقيلة التى تحتوى على تكنولوجيا عالية وأساليب محاكاة تستطيع أن تمزج الواقع بالخيال، خاصة تكولوجيا الواقع الافتراضى والمعزز، أن هذه الأجهزة التى يقوموا باللعب عليها هى مجرد تطور، لجهاز Game Boy جيم بوى.





كشفت شركة موتورولا ، عن هاتفها الجديد +Motorola Edge ، والذى أعلنت عن إصداره رسميا في يوم 22 إبريل الجارى، حيث سيكون حدث إطلاقه إلكترونيا، بسبب تفشى فيروس كورونا.

