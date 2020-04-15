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بين الناس

استغاثة مواطن على المعاش: بطاقة التموين موقوفة منذ 6 أشهر

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:03 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
استغاث المواطن اسامة محمد محمود بموقع صدي البلد الاخباري بسبب مشكلة ايقاف بطاقته التموينية هو وأسرته. 

وجاءت الاستغاثة؛ بسبب انه يعاني من ايقاف بطاقته التموينية هو واسرته، وحرمانهم من الحصول علي السلع التموينية الاساسية, ويزعم ان سبب ايقافها هو الدخل المرتفع.

وأوضح "أسامة" أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة؛ بسبب انه علي المعاش، وايضا كونه مريض بالقلب والسكر وضغط الدم، ولا يعمل من الأساس ليكون له دخل آخر سوى المعاش، وكان قد تم ايقاف بطاقته التموينية منذ شهر 11 -2019".

وأشار إلى أنه تقدم بالتظلم أكثر من مرة، من خلال مكتب التموين التابع له، وكانت أول شكوي في شهر 11 2019 وقيل له انه تم ارسال الشكوي الي الانتاج الحربي، وعندما ذهب إلى هناك قالوا له تم التحقيق في شكواك، وتابع مع مكتب التموين الذي تتبع له، ولكن لم يرد عليه اي احد من هناك.

وأضاف أنه تقدم أيضا بتظلم لوزارة التموين برقم 182 بتاريخ 20-2-2020 ومرفق به جميع المستندات الخاصة به وبدخله التي قد حصل عليها مسبقا من التأمينات, ورغم كل ذلك مازالت بطاقته هو وعائلته موقوفة وممنوعة من صرف التموين. 

ويمكن التواصل معه من خلال الرقم : 01091126665

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056.
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