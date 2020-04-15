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منوعات

رد فعل عنيف.. هندي يبتر يد ضابط شرطة حاول إيقافه بسبب خرقه حظر التجول.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:00 ص
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
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مريم صليب
منذ بداية انتشار فيروس كورونا في دول العالم سعت كل دولة في الحفاظ على مواطنيها من خلال اتخاذ إجراءات وقائية أبرزها كان حظر التجول لمنع التجمعات التي تتيح الفرصة لانتشار الفيروس . 

وتداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب لبعض المواطنين في الهند أثناء شجارهم مع ضابط شرطة بسبب خرقهم لساعات الحظر . 

وقررت الهند فرض حظر التجول على المواطنين والسماح لهم بعدد ساعات معينة يمكنهم الخروج فيها والتسوق وشراء الطلبات الضرورية فقط للمنزل فيما عدا ذلك فهم يخضعون للحجر الصحي . 

وتشاجر عدد من الشباب مع ضابط شرطة؛ بسبب رفضهم لتطبيق الحظر، وإصرار الضابط على تغريمهم، وأدى النقاش بينهم إلى انفعال أحد الشباب وقطع يد الضابط .
 
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