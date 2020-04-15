شاهد.. سيارة يابانية جديدة شبيهة بـ بوجاتي فيرون.. صور

يحلم الجميع فى الحصول على سيارة بوجاتي فيرون مستعملة، لن يحصل عليها بسبب سعرها الكبير الذى يصل الى 700,000 دولار ، وهو سعر باهظ وبعيد عن أيد الغالبية العظمى، لكن هناك نسخة مزيفة صُنعت في اليابان يُطلق عليها اسم بوجاودي ، صنعت خصيصا لتحقيق هذا الحلم .

بدأت هذه السيارة حياتها كسيارة أودي TT موديل 2002، ولكن تم تعديلها لتشبه السيارة الفرنسية قدر الإمكان، حيث حصلت على شبكة أمامية على شكل حدوة الحصان، بالإضافة إلى مصابيح وطلاء من لونين لمحاكاة فيرون .

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وتم تجهيز هذا السيارة المعدلة أيضًا بعجلات تحمل علامة “EB” ونظام عادم مزدوج مُركب في الوسط يحاول على ما يبدو تقليد النظام المستخدم في نسخة سوبر سبورت من الطراز الخارق.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز النسخة المقلدة بجناح خلفي ضخم ومشتت هواء مركزي كبير مع ملصقات بريدجستون وجيب، وبالطبع هذا بعيد تمامًا عن السيارة الفرنسية، ولكن المشروع برمته يقدم فكره مجنونة، لذا، لا مانع من إضافة بعض اللمسات الخاصة.

وبالنسبة للقوة، تستمدها السيارة المقلدة من محرك توربو سعة 1.8 لتر رباعي الأسطوانات، بقوة تتراوح بين 148 و222 حصان، حيث أنه عند الكشف عن هذا المحرك في 2002، لم يتم تحديد قوته بشكل دقيق، كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت السيارة ذات نظام دفع كلي أم أمامي.

ويمكن الحصول على بوجاتي فيرون المزيفة، مقابل 23,014 دولار أمريكي، ويمكنكم طلبها من موقع Carsensor، ولكننا ننصحكم بالحصول على نسخة عادية من أودي TT بدلًا منها.