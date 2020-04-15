رغم تحذير الحكومة منها بسبب كورونا.. تكدس المواطنين في سوق أشمون بالمنوفية.. صور

يواصل عدد من المواطنين تجاهل تعليمات الحكومة باتباع الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ويصرون على التجمع في الأسواق لشراء احتياجاتهم، دون أخذ الحذر والحيطة أو اتباع الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحتهم.





وشهدت سوق أشمون بمحافظة المنوفية، تكدسا كبيرا من المواطنين لشراء مستلزمات بيوتهم من طعام وما الي ذلك، وهو الأمر الذي قد حذرت منه الحكومة لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد بسبب انتشاره السريع بسبب الزحام.





وتتخذ الحكومة الكثير من الاجراءات للحد من فيروس كورونا الذى اجتاح البلاد مؤخرا و تحاول اخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تفشيه وانتقاله الى الكثير من المواطنين و لكن الكثير من المواطنين غير مراعين لتنبيهات وزارة الصحة بعدم التكدس ورصدت عدسة صدى البلد تكدس المواطنين لشراء مستلزماتهم اليومية لبيوتهم فى سوق أشمون بشارع خالد بن الوليد بمحافظة المنوفية .