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منوعات

أنت فاكر نفسك مين؟.. خبيرة في القصر الملكي تكشف سبب صدامات ميجان ماركل مع العاملين

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:30 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
كان دخول الممثلة الأمريكية "ميجان ماركل" إلى قصر العائلة المالكة شكل أزمة بدأت تكبر يوم عن يوم، حتى وصل الثنائي الأمير هاري وميجان  إلى اتخاذ قرار البعد عن الحياة الملكية واعتزالها والسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد كندا للبقاء هناك.

خبيرة بالقصر يكشف بداية الأزمات التي وقعت بسبب ميجان ماركل، فكان أولها اصطدام بالعاملين بعد الزواج من الأمير هاري، بسبب الاختلافات الصارخة بين حياة القصر وعالم المشاهير، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وتقول الخبيرة الملكية في القصر "كاميليا توميني"، كانت الازمات التي تقع بسبب "صراع الثقافات"، فقد تمكنت ميجان من السيطرة على حياتها الملكية الجديدة، فالصراع نشأ بسبب حياة المشاهير التي كانت تعيشها، والتي كلها متطلبات وتسير بسرعة، بينما الحياة الملكية عكس ذلك تمامًا، فهي أبطأ بكثير، وبها تسلسل هرمي كبير". 

وأشارت الخبيرة إلى أن ميجان كانت توبخ العاملين بالقصر، مما دفع العاملين معها إلى ترك العمل، من بينهم السيدة "إيمي بيكيريل" التي كانت تعمل كسكرتيرة خاصة للدوقة، وكانت تنهر العاملين دومًا بجملة: "من أنت أو من تفكر نفسك؟".
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