أحمد صلاح حسني ينعي الشهيد محمد فوزي: «الإرهابيين ملهومش ملة ولا دين»

وقال "حسنى" من خلال تغريدته عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر "الهدف كان اخواتنا الأقباط في أعيادهم، الناس دي ايه، ولا ليها مله ولا دين، العالم والبلد في قصة، ودوّل في عالم تاني كله غل وشر ودماء، اقسم بالله مش مصدق !!! رحم الله الشهيد محمد الحوفي #الشهيد_محمد_الحوفى #الارهاب".
الهدف كان اخواتنا الأقباط في أعيادهم الناس ده ايه ولا ليها مله ولا دين العالم والبلد في قصه ودوّل في عالم تاني كله غل وشر ودماء اقسم بالله مش مصدق !!! رحم الله الشهيد محمد الحوفي #الشهيد_محمد_الحوفى #الارهاب— Ahmed Salah Hosny ( sony ) (@AhmedSalahhosny) April 14, 2020