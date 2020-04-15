أحمد صلاح حسني ينعي الشهيد محمد فوزي: «الإرهابيين ملهومش ملة ولا دين»

ولا ليها مله ولا دين

الهدف كان اخواتنا الأقباط في أعيادهم، الناس دي ايه

وقال "حسنى" من خلال تغريدته عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر "

ونجحت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، في استهداف وكر لمجموعة إرهابية وذلك بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، كانت تستعد للقيام بعمل إرهابى بالتزامن مع أعياد الأقباط.

الهدف كان اخواتنا الأقباط في أعيادهم الناس ده ايه ولا ليها مله ولا دين العالم والبلد في قصه ودوّل في عالم تاني كله غل وشر ودماء اقسم بالله مش مصدق !!! رحم الله الشهيد محمد الحوفي #الشهيد_محمد_الحوفى #الارهاب