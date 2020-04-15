AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد صلاح حسني ينعي الشهيد محمد فوزي: «الإرهابيين ملهومش ملة ولا دين»

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:15 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
نعي الفنان احمد صلاح حسنى إستشهاد المقدم محمد فوزي خلال الهجوم على وكر للعناصر الإرهابية بمنطقة الأميريه بمحافظة القاهرة وتبادل إطلاق النيران مما أسفر عن استشهاده.

وقال "حسنى" من خلال تغريدته عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر "الهدف كان اخواتنا الأقباط في أعيادهم، الناس دي ايه، ولا ليها مله ولا دين، العالم والبلد في قصة، ودوّل في عالم تاني كله غل وشر ودماء، اقسم بالله مش مصدق !!! رحم الله الشهيد محمد الحوفي #الشهيد_محمد_الحوفى #الارهاب".

ونجحت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، في استهداف وكر لمجموعة إرهابية وذلك بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، كانت تستعد للقيام بعمل إرهابى بالتزامن مع أعياد الأقباط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. القصة الكاملة لاستهداف قوات مكافحة الإرهاب بالداخلية لمجموعة إرهابية بالأميرية

ننشر صورة البطل محمد الحوفى شهيد اقتحام وكر الإرهاب بالأميرية

النائب العام يأمر بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي بالاميرية

نيابة أمن الدولة تعاين مسرح الحادث الإرهابى فى الأميرية

هاني رمزي ينعي استشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي.. شاهد

صلاح عبد الله ينعى المقدم محمد الحوفي بهذه القصيدة.. شاهد

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. داليا البحيري ترد على منتقديها .. فنانة كويتية تحلق شعرها كليا بالحجر الصحي

سيد عبدالحفيظ يكشف صفقات الأهلي الجديدة وسر الـ 4 ملايين وحديث الخطيب

محمد رجائي يعلن موعد فتح حدائق الحيوان للمواطنين.. فيديو

الاعتذار الحل.. محامي حمدي النقاز يكشف عن دوره في انتهاء الأزمة مع الزمالك.. فيديو

في يوم ميلاده.. عبد الفتاح القصري فقد بصره على المسرح.. وجنازته لم يحضرها سوى 6 أفراد

أهمية شهر رمضان.. 8 أمور تجعلك حريصًا على اغتنام الشهر الكريم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 أعراض تنذرك بالتهاب المرارة

تريند فيسبوك.. طريقة عمل بيتزا الطاسة

شاهد.. سيارة يابانية جديدة شبيهة بـ بوجاتي فيرون.. صور