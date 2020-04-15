أول صور مسربة لـ إم جي 6 فيس ليفت 2021 الجديدة

أجّلت شركة ام جي موتور لصناعة السيارات كشفها النقاب عن الجيل الجديد من السيارة الـ"فيس ليفت ام جي 6" موديل 2021؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ، ولكن عشاق السيارة لم ينتظروا كثيرا للكشف عنها بعد تسريب عدد من صورها.

وتضم السيارة واجهة أمامية جديدة وأكثر وضوحًا إلى حد كبير، إذ تتميز بمصابيح أمامية مُعاد تصميمها برسومات جديدة، وشبكة تهوية على شكل خلية النحل.

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بالإضافة الى اكصدام مُعاد تصميمه وشارة أكبر، وفي الخلف نرى إثنين من أنابيب العادم الدائرية الكبيرة وتصميم جديد للمصد وجناح خلفي صغيرة لغطاء صندوق الأمتعة.

وتأتي ام جي 6 2021 بمحرك تيربو 1.5 لتر بقوة 178 بزيادة قدرها 12 حصان، بينما النسخة الهايبرد فيعتقد أنها تستخدم محرك بنزين 1 لتر بموتور كهربائي بقوة 224 حصان وعزم 622 نيوتن متر.