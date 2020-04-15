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فن

تحية للأبطال.. رانيا يوسف تنعي الشهيد محمد الحوفي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:45 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
نعت الفنانة رانيا يوسف المقدم محمد فوزي خلال الهجوم على وكر للعناصر الإرهابية بمنطقة الأميريه بمحافظة القاهرة وتبادل إطلاق النيران مما أسفر عن استشهاده.

وقالت رانيا يوسف من خلال تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر "تحيه واجب وإجلال الي رجال الشرطة المصرية بعد موقعة #الاميريه والقضاء علي #العناصر_الارهابيه  ورحم الله المقدم #محمد_الحوفي شهيد الواجب الوطني #تحيه_للابطال "

ونجحت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، في استهداف وكر لمجموعة إرهابية وذلك بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، كانت تستعد للقيام بعمل إرهابى بالتزامن مع أعياد الأقباط.

وقد بادلت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية النيران مع المجموعة الإرهابية، وقد نجحت الأجهزة الامنية فى القضاء على جميع العناصر الإرهابية والتى بادرت بإطلاق النيران مع القوات، وقد استشهد المقدم محمد فوزي الحوفي، أحد أبطال الأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية أثناء عملية تنفيذ مهاجمة الوكر الإرهابي.

وطالبت قوات الشرطة المواطنين عدم الاقتراب من منطقة تبادل إطلاق النيران حفاظا على أرواحهم والابتعاد تمامًا عن المنطقة الخطر.
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