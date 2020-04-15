طالبة مصرية عالقة في ماليزيا تستغيث لإعادتها: مرضي يشتد.. والبعض يحاول استغلال أزمتي سياسيًا

"مريم ابو ليلة" شابة عشرينية سعت إلى التعلم في الخارج خاصة في دولة ماليزيا ، لتبدأ عامها الأول في دراسة التصميمات بإحدى الجامعات الماليزية، وتصبح للمرة الأولى في حياتها مغتربة خارج بلادها الأم مصر، ليحول فيروس كورونا المتفشي بالعالم بينها وبين عودتها إلى بلدها، لإكمال علاجها ضد ضعف مناعتها الذي كانت تعاني منه منذ الصغر.





وبحسب تشخيص الأطباء لحالة مريم، فهي تعانى من خلل في المناعة حيث تهاجم الأجسام المناعية جسدها وتسبب لها مشاكل صحية في العظام وباقي جسدها، حيث تسير على نظام علاجي معين منذ فترة طويلة من تشخيصها على يد أكبر أحد أطباء المناعة في مصر، والذي أسفر عن نتائج جيدة في تحسن حالتها، بحسب تعبير مريم لموقع "صدى البلد".





ظلت حالة مريم الصحية جيدة خلال فترة دراستها بماليزيا، حتى تملكها شعور بالألم الشديد بعظام جسدها نتيجة مرضها المناعي، وبعد الكشف عليها في احد المستشفيات الماليزية التى تتميز بتقدمها الطبي، أخبرها الأطباء بسرعة إجراء إحدى العمليات الجراحية لعلاج هذا الالم ولتفادي أي مشاكل صحية مستقبلية.





وبالفعل حددت مريم موعد العملية، وحينها كان فيروس كورونا في أوج انتشاره، ولكن ألغى الأطباء موعد العملية لضعف مناعتها بشدة، وطلبوا منها تقوية مناعتها بأي طريقة كانت، للتمكن من القيام بالعملية المطلوبة، بحسب حديثها لـ"صدى البلد".





ومن هنا حاولت " ابو ليلة" أن تجد أحد الأطباء بماليزيا ولكن أزمة فيروس كورونا والحظر المفروض، أضعفت فرصتها في ايجاد طبيب لحالتها، لتجد اثنين من الأطباء منهم طبيب ماليزي أحيل على المعاش ورفض استقبال أي مرضى جدد، والثاني طبيب صيني الذي صدم من حالتها التي تشملها التقارير الطبية التي تحملها مريم طول الوقت، وخيرها أمام أمرين، إما أن تغير دوائها بالكامل الذي تعودت عليه وتتناول دواء آخر؛ مما يعرض صحتها لخطر كبير في حال استبدال الدواء، أو الرجوع إلى مصر والمتابعة مع طبيبها المتخصص الذي على دراية بكامل حالتها.





قررت مريم أن تعود إلى مصر وقامت بحجز تذاكر الطيران للعودة، إلا أن أزمة كورونا دفعت ماليزيا إلى إلغاء كافة حجوزات الطيران، لتصبح الشابة العشرينية عالقة في الغربة مع مرضها الشديد.





حاولت مريم إيجاد سبيل لإيصال صوتها للعودة إلى مصر، لتعثر على جروب خاص بالمصريين في ماليزيا ليتفق الجروب على جعل أصحاب الحالات الصعبة ينشرون فيديوهات خاصة بهم، لاعلانها كاستغاثة للعودة إلى الوطن، لتكتشف مريم بعد تسجيلها للفيديو أنه تم تداوله خارج الجروب، ويصبح أكثر رواجا ليصل عدد مشاهدته إلى حوالي مليون شخص، في صدمة لم تتوقعها الطالبة المصرية العالقة بماليزيا.





تفاجأت مريم بعد انتشار مقطع الفيديو الخاص بها، باتصال من حرم السفير المصري بماليزيا، لتطمئن عليها وكأنها أمها، حيث ظلت تتابعها بشكل يومي وتطمئن على حالتها الصحية وتساعدها في تلبية احتياجاتها، في موقف إنساني وأخلاقي، ابهر الطالبة.





وجدت مريم اهتماما شديدا من قبل السفير المصري بماليزيا والذى كان يتعامل معها بغاية الانسانية ، حيث تواصل معها بشكل يومي وكان يرسل الأطباء لها ويمنحها كل احتياجاتها بالقدر المستطاع، بشكل أبوي غير متوقع، حيث منحها رقم هاتفه المنزلي، لها ولكل من يعانون من مشاكل في ماليزيا نتيجة غلق المجال الجوي للطيران بسبب تفشي فيروس كورونا.





تلقت مريم وعدا من السفير المصري بماليزيا، بأنها ستكون أول العائدين، ليضعها في أول قائمة السفر، حتى يأتي موعد سفرها الذي لم يتم ترتيبه بعد.





شهدت مريم شهامة المصريين معها في الخارج، حيث أرسل أحد الأطباء زميله ليقوم بالتحاليل الازمة للشابة العشرينية، لعدم قدرتها على الخروج في ظل تفشي فيروس كورونا لكونه خطر على مناعتها، علاوة على منحها دوائها الخاص الذي يكاد ينفد.





واجهت مريم مشاكل كثيرة خلال فترة الغلق التي تعيشها ماليزيا، حيث نفدت أموالها ودوائها، لعدم وجود أي سبل لارسال أموال إليها من قبل اسرتها، ليدلها البعض على "عم حنفي" أحد المصريين المقيمين بماليزيا منذ فترة طويلة، والذي كان يتكفل بالكثير من المصريين بعد أن نفدت أموالهم بسبب عدم تمكنهم من استقبال أي أموال مرسلة نتيجة غلق كافة البنوك بماليزيا، ليكون هو الداعم الأساسي لهم ليستطيعوا أن يكملوا حياتهم في ظل الأزمة الراهنة.





تعيش "مريم" الآن حالة من التعب الشديد بسبب دوائها الذي يشرف على الانتهاء، والذي لا يوجد منه في ماليزيا نهائيا، مناشدة الإسراع في إجراءات سفرها.





وأشاد بدور القنصلية المصرية التي تتواصل معها باستمرار، مثنية على دور السفير الذي يعاملها كأب وليس بشكل رسمي؛ مما بعث بداخلها التفاؤل والاطمئنان وأشعرها بقيمتها الغالية في بلدها الأم، بحسب وصفها لـ"صدى البلد".





ترى مريم أن العلاج في ماليزيا متفوق للغاية، ولا تعب في مستواه العالي، ولكن المدرسة الماليزية في الطب تختلف عن المدرسة المصرية خاصة في علاج حالتها الصعبة والمتأزمة، متمنية العودة إلى مصر في أسرع وقت لإكمال علاجها قبل أن تنهار كليا، لعدم قدرتها على الصمود أكثر من ذلك.





حاول البعض من أصحاب الأهداف السياسية الخبيثة استغلال موقفها لتشويه دور الدولة، إلا أن مريم رفضت هذا الأمر، وامتنعت عن التحدث مع البعض؛ حتى لا يستغلها سياسيا، وهي بمنأى عن ذلك.