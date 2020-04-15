أول معلومات عن مازدا 6 الشكل الجديد 2022

أعلنت شركة مازدا عن انضمام طراز جديد إلى تشكيلة طرازاتها وهو السيارة السيدان “6” وتشير التقارير الحديثة إلى أن الجيل القادم سيحصل على تغييرات جذرية، حيث تؤكد أن السيدان المعاد تصميمها ستنكشف بحلول أواخر عام 2022، وتتبع نهج "بي ام دبليو".





وهذا الإعلان، يعني أن الجيل القادم من مازدا 6 سيحصل على قاعدة عجلات بنظام دفع خلفي جديدة وبتصميم محرك طولي، وهناك القليل من التفاصيل حول المحرك، لكن التقارير تشير إلى أنه سيكون بـ 6 أسطوانات مستقيمة مع تقنية Skyactiv-X ، ونظام هجين معتدل 48 فولت، وقد يُستخدم هذا المحرك في الجيل التالي من لكزس آي اس وار سي، واللتان قد يتم الكشف عنهما في وقت مبكر من هذا العقد.





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ومن المتوقع أن تشبه سيارة Vision Coupe الاختبارية التي تم الكشف عنها لأول مرة في معرض طوكيو للسيارات 2017، وبالرغم من اسمها، إلا أنها كانت في الواقع سيدان رياضية بأربعة أبواب، ولا توجد معلومات عن التفاصيل في هذا الوقت، لكن السيارة الاختبارية كانت تُعد أيضًا كوبيه أنيقة بأربعة أبواب وغطاء محرك طويل، وهيكل انسيابي، وفي حين أن السيارة الاختبارية تحتوي على أربعة مقاعد داخلية، فمن المرجح أن تحتفظ مازدا 6 2023 بتصميمها العملي لتوفر مساحة لخمسة أشخاص.

وقد لا يكون ذلك صحيحا تماما، حيث قال التقرير إن هناك فرصة أن الجيل القادم من مازدا 6 قد يحصل على إصدار كوبيه ببابين، وهذا مثير للاهتمام لأنه سيساعد على ملء الفراغ الذي خلفه تخلص الشركة من ار اكس، في حين أنه من المحتمل أن يتجنب المحركات الدوارة، لذا سيكون من الجيد رؤية سيارة مازدا كوبيه أخرى قريبًا.