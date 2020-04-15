شاهد أول تصميم لـBMW الفئة السابعة النسخة الكهربائية.. صور

حاول أحد المصممين تخيل الشكل الذي قد تبدو عليه السيارة BMW الفئة السابعة النسخة الكهربائية i7بناءً على الإصدار الحالي، حيث قام بتعديلات عديدة على الشبك الأمامي الضخم، وإعطاء المصد الأمامي تصميمًا غير رياضي مع الحد الأدنى من منافذ الهواء، كما حصلت على منفذ شحن على المصد الأمامي من ناحية اليسار، كما تم استبدال الشعار الموجود على غطاء المحرك بشعار بي ام دبليو الجديد.





وكانت قد أكدت مدونة بي ام دبليو على مواقع التواصل الاجتماعى، بأن شركة صناعة السيارات البافارية أكدت رسميًا عملها على تطوير i7 خلال مؤتمر صحفي عُقد في ميونيخ، فى السابق ، ولكن لن يعتمد الطراز الجديد على الفئة السابعة الحالية، ولكن سيكون التجسيد القادم للسيدان الفاخرة الكبيرة.

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وستكون الفئة السابعة المكهربة جزءًا من مجموعة طرز ستتخلص من محركات V8 وV12 لصالح محركات أصغر بمساعدة كهربائية، حيث ستوفر الشركة محرك B58 ذي الست أسطوانات القوي، حتى طراز 760i القوي الذي يستمد قوته حاليًا من محرك V12 كبير.

أما فيما يتعلق بـ i7 فستتوفر على الأقل بطرازين أساسيين، الأول سيستمد طاقته من بطارية بسعة 80 كيلوواط/سا، أما الآخر فسيحصل على بطارية أكبر تبلغ 120 كيلوواط/سا، والتي ستوفر نطاق كهربي كبير يصل إلى 600 كم لكل شحنة، ولكن الإصدار ذو البطارية الأكبر سيحصل على قاعدة عجلات أطول للحصول على مساحة كافية لها.





و من المقرر أن تنكشف الفئة السابعة التالية لأول مرة في عام 2022، وبحلول ذلك الوقت، ستكون مرسيدس قد أطلقت سيدانها الرائدة EQS، لذا سيكون الوقت مناسبًا لإطلاق بي ام دبليو لـ i7، والجدير بالذكر أنها ستواجه أيضًا منافسة شرسة مع جاكوار XJ الكهربائية بالكامل والتي ستظهر لأول مرة في عام 2021.