AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد إمام ينعي الشهيد محمد الحوفي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:47 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
نعى الفنان محمد امام الشهيد البطل المقدم محمد الحوفي الذي استشهد في واقعة تبادل إطلاق النار مع خلية إرهابية بمنطقة الأميرية بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون رحِم الله الشهيد البطل.. المقدم محمد الحوفي وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وربنا يحفظ بلدنا من كل سوء".

جدير بالذكر أن محمد إمام حقق نجاحات كبيرة من خلال فيلم لص بغداد الذى حقق نجاحا كبيرا منذ افتتاحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، حيث اقتربت إيراداته من 32 مليون جنيه منذ عرضه.

والفيلم من بطولة محمد امام وياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن"توته" وأمينة خليل واحمد العوضي وبيومي فؤاد وأحمد رزق، وتأليف تامر ابراهيم وإخراج أحمد خالد موسى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ الكاجول.. محمد إمام يتألق في أحدث ظهور

محمد إمام يحتفل باليوم العالمى للمرأة مع طفلته خديجة

بقوا أكبر مني .. محمد إمام يشعل السوشيال بصورة مع أبناء شقيقه رامي.. شاهد

هنقابل إيطاليا في النهائي.. محمد إمام يسخر من مظاهرات الإسكندرية ضد فيروس كورونا

وزير الإعلام والفنانون ولاعبو كرة القدم ينعون المقدم الحوفي برسائل مؤثرة.. شاهد

الإرهاب لا يريد الخير للبلاد.. البحوث الإسلامية ينعي شهيد الواجب الوطني

ترشيحاتنا

8 أعراض تنذرك بالتهاب المرارة

خالد عكاشة: الأمن نفذ عملية استباقية ناجحة ضد مخطط إرهابي يستهدف مصر

حكم تقبيل المصحف ووضعه على الجبهة

ترقص في مركب على النيل.. ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو جديدًا على تيك توك

في يوم ميلاد أمينة رزق.. تعرف على سبب رفضها للزواج

سامسونج تنهى عصر LCD وتستخدم تكنولوجيا جديدة في تصنيع شاشات التليفزيون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صور مسربة لـ إم جي 6 فيس ليفت 2021 الجديدة

8 أعراض تنذرك بالتهاب المرارة

تريند فيسبوك.. طريقة عمل بيتزا الطاسة