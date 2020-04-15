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فن

نشرة الفن: إليسا تهاجم الحكومة اللبنانية.. نبيل الحلفاوي ينعي شهداء الوطن .. ياسمين عبدالعزيز تشعل التيك توك

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي :


هاجمت الفنانة اليسا الحكومة اللبنانية من خلال تغريدة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.
 
وكتبت اليسا من خلال تغريدتها " طلعت لوايح الدولة للمحتاجين نصها موتى ونصها تنفيعات للأحزاب الفاسدة تا يضلو راضيين جماعتن. فهمتو هلق ليش في ناس ما نزلو عالثورة؟ اللي مستفيد من مزراب الهدر ليش بدو ينتفض عليه؟ "


نعى الفنان نبيل الحلفاوى شهداء الوطن من خلال تغريدة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر .

وقال الحلفاوى من خلال تغريدته "حفظ الله مصر وأبطالها من الجيش والشرطة.. وأسكن الشهداء منهم فسيح جناته. هم أحياء عند ربهم يرزقون".


نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو جديد عبر حسابها على تطبيق " تيك توك "، ظهرت خلاله وهى ترقص على اغنية بنت الجيران، وظهر فى اخر الفيديو الفنان كريم فهمى.

وبدت ياسمين عبد العزيز فى الفيديو، وهى تتمايل فى مركب على النيل، من أحد مشاهد تصوير مسلسلها الجديد، وبدأ كريم فهمى فى الظهور فى اخر الفيديو، متعجبا مما تفعله، ونال الفيديو استحسان متابعيها.


شوَّق الفنان محمد رمضان، جمهوره، لأغنية "مين يلومنا"، الأغنية الدعائية لمسلسله في رمضان 2020 "البرنس"، ويغنيها الفنان أحمد سعد، وأعلن عن إطلاقها خلال ساعات على قناته الرسمية بموقع YouTube.


نشر الفنان هاني شاكر عبر حسابه على Twitter، بوستر أغنية "الجيش الأبيض" المقرر طرحها الفترة المقبلة .

وعلق على البوستر: "خلال أيام أغنية الجيش الأبيض، كلمات: أمير طعيمة، ألحان: خالد جنيدي، توزيع: ياسر ماجد، إخراج: هنا حافظ.. تنفيذ : Kaian For Media".
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