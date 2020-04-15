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رياضة

أخبار الرياضة | الشرطة السعودية تلقي القبض على 2 من لاعبي أهلي جدة.. سيد عبدالحفيظ يكشف الصفقات الجديدة للقلعة الحمراء

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على منذ الساعات الولى من صباح اليوم، الأربعاء ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


ألقت قوات الشرطة بالمملكة السعودية القبض على إثنين من لاعبي نادي اتحاد جدة، وهما فواز القرني وعبد الرحمن العبود، بسبب التهكم على رجال الأمن، لنزولهما أثناء وقت حظر التجول المفروض بسبب تفشي فيروس الكورونا.


- أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، واللاعبين، ملتزمون بقرار الدولة بشأن تعليق النشاط الرياضي في مصر والتزام اللاعبين بالحجر الصحي في المنازل.


أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تقدم النادي بشكوى رسمية لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا بشأن هتافات جماهير الاهلي العنصرية ضد محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الفريق، خلال مباراة السوبر المصري في الامارات.



- أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن التونسي حمدي النقاز، لاعب محترف ومن حقه عند عدم حصوله على المستحقات المالية أن يقدم شكوي ضد الزمالك.

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