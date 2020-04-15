أخبار الرياضة | الشرطة السعودية تلقي القبض على 2 من لاعبي أهلي جدة.. سيد عبدالحفيظ يكشف الصفقات الجديدة للقلعة الحمراء

نشر موقع "صدى البلد" على منذ الساعات الولى من صباح اليوم، الأربعاء ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:







- ألقت قوات الشرطة بالمملكة السعودية القبض على إثنين من لاعبي نادي اتحاد جدة، وهما فواز القرني وعبد الرحمن العبود، بسبب التهكم على رجال الأمن، لنزولهما أثناء وقت حظر التجول المفروض بسبب تفشي فيروس الكورونا.









- أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، واللاعبين، ملتزمون بقرار الدولة بشأن تعليق النشاط الرياضي في مصر والتزام اللاعبين بالحجر الصحي في المنازل.



