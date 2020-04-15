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أخبار البلد

أيمن عبدالمجيد عن الشهيد الحوفي: ارتقى دفاعًا عن الوطن.. وتحية لأبطال الشرطة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:49 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

وجّه الكاتب الصحفي، أيمن عبدالمجيد، رئيس تحرير "بوابة روزاليوسف"، ومجلس التحرير، وفريق عملها، التحية، لأبطال الشرطة وجميع أجهزة وزارة الداخلية، لتوجيههم ضربة استباقية لخلية إرهابية، وتصفية عناصرها، في المداهمة الناجحة، التي قامت بها أمس لبؤرة إرهابية بمنطقة الأميرية.

 وأعرب رئيس التحرير، ومجلس وأسرة التحرير، عن عزائهم لوزارة الداخلية، وأسرة الشهيد البطل المقدم "محمد فوزي الحوفي"، وذويه ومحبيه، وللشعب المصري كافة.
 
وقال أيمن عبدالمجيد، رئيس تحرير "بوابة روزاليوسف": الشهداء "أحياء عند ربهم يرزقون"، فقد ارتقى الشهيد 'الحوفي"، دفاعًا عن الوطن، وعن كل مواطنيه الشرفاء، في مواجهة سرطان الإرهاب الخبيث، الذي تحركه تنظيمات وجهات معادية للإنسانية.
 
ودعت "بوابة روزاليوسف" الجميع، لتقديم التحية لروح الشهيد، وللأبطال الذين يواجهون رصاص الغدر، لحماية شعب مصر العظيم.

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