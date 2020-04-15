مقدمو الخدمة الطبية في الهند يتعرضون للتنمر بسبب كورونا

بعد أن تعرضت الهند لحظر كامل ، فإن الأطباء والممرضين وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية الذين يعتنون بإخلاص لمرضى COVID-19 يواجهون الكثير من المشاكل بسبب الوصمة الاجتماعية والتمييز. يتم طرد مهنيي الرعاية الصحية وأسرهم من قبل أصحاب منازلهم بسبب الخوف من أن عمال الرعاية الصحية يمكن أن يكونوا حاملين لعدوى فيروس التاجي الجديدة.





ما هي وصمة العار الاجتماعية؟





وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير ،في قطاع الرعاية الصحية ، تُعرَّف الوصمة الاجتماعية بأنها عملية اجتماعية قوية تتميز بالقوالب النمطية والتوسيم والانفصال ، مما يؤدي إلى فقدان الحالة والتمييز بسبب وجود صلة ملحوظة بمرض ما. ، قد يعاني أخصائيو الرعاية الصحية الذين يقومون برعاية المرضى المصابين والعائلة والأصدقاء المقربين من العاملين في مجال الرعاية الصحية من وصمة العار الاجتماعية بسبب فكرة أنهم كانوا على اتصال بالفيروس.









لماذا يسبب الفيروس التاجي وصمة العار الاجتماعية؟





تستند وصمة العار الاجتماعية المرتبطة بالفيروس التاجي على ثلاثة عوامل: مرض فيروس التاجية جديد وغير معروف الخوف من المرض المجهول من السهل ربط الخوف مع الآخرين .





ما هو تأثير وصمة العار الاجتماعية؟









وسط تفشي الوباء ، هناك الكثير من الارتباك والقلق والخوف بين عامة الناس، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل وصعوبات صحية أكثر شدة في معالجة المرض. يمكن لتأثير الوصمة الاجتماعية القيام بما يلي:





قد يجبر الناس على إخفاء المرض لتجنب التمييز يمكن أن يمنع الناس من التماس العناية الطبية على الفور يمكن أن يثبط الناس عن تبني سلوكيات صحية الفيروس التاجي:





ما يجب فعله وما لا يجب فعله بشأن كيفية معالجة الوصمة الاجتماعية





قد شاركت اليونيسف بعض الجرعات والامتناع عن كيفية معالجة وصمة العار الاجتماعية المرتبطة بـ COVID-19 ،تحدث بصراحة عن مرض فيروس التاجي الجديد (COVID-19) ، استخدم مصطلحات "الأشخاص الذين لديهم COVID-19" أو "الأشخاص الذين يتم علاجهم بـ COVID-19" أو "الأشخاص الذين يتعافون من COVID-19" أو "الأشخاص الذين ماتوا بعد الإصابة بـ COVID-19" ، استخدم مصطلحي "الاستحواذ" أو "التعاقد" COVID-19. تعرف على معلومات دقيقة حول COVID-19 ، استنادًا إلى البيانات العلمية وأحدث النصائح الصحية الرسمية. تحدث بشكل إيجابي والتركيز على فعالية تدابير الوقاية والعلاج من COVID-19. ركز على اتخاذ التدابير الوقائية التي تشمل الفحص والاختبار والعلاج. Coronavirus؛ هذا ليس "فيروس ووهان" أو "فيروس صيني" أو "فيروس آسيوي".





تجنب الإشارة إلى الأشخاص المصابين بالمرض على أنهم "حالات COVID-19" أو "الضحايا". لا تستخدم المصطلحات "المشتبه بهم COVID-19" أو "الحالات المشتبه فيها". لا تستخدم "إرسال COVID-19" أو "إصابة الآخرين" أو "نشر الفيروس" لأنه ينطوي على انتقال متعمد ويحمل اللوم. تجنب مشاركة الشائعات والمعلومات غير الصحيحة المستخدمة لنشر الخوف. لا تتكلم أي شيء بشكل سلبي.



