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تكنولوجيا

فيسبوك يقدم ميزة جديدة لـ ساعات آبل

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:59 ص
فيسبوك تختبر ميزة
فيسبوك تختبر ميزة جديدة لـ ساعات آبل
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كريم جمال
أطلقت شركة فيسبوك Facebook الأمريكية عملاق التواصل الإجتماعى ميزة جديدة لخدمة ساعات آبل Apple Watch تهدف إلى تقريب المستخدمين افتراضيًا، وذلك في ظل عدم قدرتهم على التواجد في نفس المكان جسديًا بسبب تطورات فيروس كورونا المستجد COCID-19.

وبحسب ما ذكرة موقع 9to5mac التقنى، يختبر فيسبوك تطبيقًا جديدًا مخصص لشركة آبل يعمل على ساعات  Apple Watch يسمى Kit ، والذي تم تصميمه بسهولة للتحدث إلى أقرب الأصدقاء، والهدف الرئيسى له هو التركيز بشكل خاص على جهات الإتصال المفضلة .

ويعتبر Kit ميزة جديدة يقدمها فيسبوك وهى اختصار Keep in Touch  التى تعني ابق على تواصل، ولبدء استخدام التطبيق عليك أولًا استخدام الباركود  QR الذي يظهر على شاشة الساعة لربطه بحساب الفيسبوك الخاص بك. 

وتقدم الشركة العديد من المميزات عبر التطبيق مثل: تسجيل الدخول عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة على الساعة Onboarding ، أو عن طريق إدخال رمز الوصول على fb.com/devices. 

ويتم إرسال جميع الرسائل  عبر Kit من خلال  خدمات  Messenger التى يوفرها فيسبوك بالعديد من الطرق المختلفة مثل إرسال تسجيل صوتي  voice recording، أو  استخدام خاصية تحويل الكلمات إلى نص، بالإضافة الى إرسال الرموز التعبيرية و تحديد الموقع.

ويتوفر تطبيق Kit لـ Apple Watch قريبًا عبر متجر آبل استور مجانًا ، لكن لا يزال تحت الإختبارات حاليًا.
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