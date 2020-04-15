فيسبوك يقدم ميزة جديدة لـ ساعات آبل

أطلقت شركة فيسبوك Facebook الأمريكية عملاق التواصل الإجتماعى ميزة جديدة لخدمة ساعات آبل Apple Watch تهدف إلى تقريب المستخدمين افتراضيًا، وذلك في ظل عدم قدرتهم على التواجد في نفس المكان جسديًا بسبب تطورات فيروس كورونا المستجد COCID-19.





وبحسب ما ذكرة موقع 9to5mac التقنى، يختبر فيسبوك تطبيقًا جديدًا مخصص لشركة آبل يعمل على ساعات Apple Watch يسمى Kit ، والذي تم تصميمه بسهولة للتحدث إلى أقرب الأصدقاء، والهدف الرئيسى له هو التركيز بشكل خاص على جهات الإتصال المفضلة .





ويعتبر Kit ميزة جديدة يقدمها فيسبوك وهى اختصار Keep in Touch التى تعني ابق على تواصل، ولبدء استخدام التطبيق عليك أولًا استخدام الباركود QR الذي يظهر على شاشة الساعة لربطه بحساب الفيسبوك الخاص بك.





وتقدم الشركة العديد من المميزات عبر التطبيق مثل: تسجيل الدخول عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة على الساعة Onboarding ، أو عن طريق إدخال رمز الوصول على fb.com/devices.





ويتم إرسال جميع الرسائل عبر Kit من خلال خدمات Messenger التى يوفرها فيسبوك بالعديد من الطرق المختلفة مثل إرسال تسجيل صوتي voice recording، أو استخدام خاصية تحويل الكلمات إلى نص، بالإضافة الى إرسال الرموز التعبيرية و تحديد الموقع.



