AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

%75 من قراء صدى البلد يؤيدون التبرع بأموال الحج والعمرة للمتضررين من كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:44 ص
صدى البلد
Advertisements
صدى البلد
أيد 75% من قراء "صدى البلد" مبادرة دار الإفتاء التي أطلقتها تحت عنوان "كأنك اعتمرت" للتكاتف المجتمعي لدعم المصريين خلال هذه الفترة الحرجة والتبرع بأموال الحج والعمرة.

فيما رفض 20% فقط هذه الدعوة، وعبر 5%عن عدم اهتمامهم.

وقال  الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن مبادرة "كأنك اعتمرت" التي أطلقتها دار الإفتاء، الهدف منها التكاتف المجتمعي لدعم المصريين خلال هذه الفترة الحرجة.

وأضاف مفتى الجمهورية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية": "هناك أعمال للخير مفتوحة ثوابها أكثر من ثواب العمرة، ومن بينها الإنفاق فى سبيل الله تعالى الذى بإجماع الفقهاء والأئمة الأربعة هو أفضل من عمرة النافلة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكثر من ثواب العمرة.. مفتي الجمهورية يشرح تفاصيل مبادرة كأنك اعتمرت

المفتي: كورونا نازلة تحتاج إلى فقه آخر يتوافق مع الواقع والحاجة

المفتي: يجوز للطواقم الطبية المعالجين لمرضى كورونا الفطر إذا وقع عليهم ضرر

مفتي الجمهورية يكشف عن مفاجأة في تقرير الأطباء عن كورونا.. ويؤكد: الالتزام بالقرارات الاحترازية عبادة شرعية يثاب الإنسان عليها.. وصلوا التراويح في بيوتكم

الإفتاء: مبادرة التبرع بأموال العمرة استجابة للواقع الذي نعيشه بسبب كورونا

الإفتاء:ظروف كورونا تحتم علينا الحكمة فى الإنفاق والتبرع لصندوق تحيا مصر

ترشيحاتنا

طلاب أولى ثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء الفيزياء من المنازل .. الآن

مرتضى منصور يتقدم بشكوى رسمية لـ الفيفا ضد جماهير الأهلي.. فيديو

بـ 7 تصريحات.. وزير التموين يسيطر على السوشيال ميديا ويقتل الشائعات.. فيديو

خالد عكاشة: الأمن نفذ عملية استباقية ناجحة ضد مخطط إرهابي يستهدف مصر

الأهلي يرفض التصعيد ضد بيراميدز بعد إعلان التعاقد مع أحمد فتحي

طالبة مصرية عالقة في ماليزيا تستغيث لإعادتها: مرضي يشتد.. والبعض يحاول استغلال أزمتي سياسيًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صور مسربة لـ إم جي 6 فيس ليفت 2021 الجديدة

8 أعراض تنذرك بالتهاب المرارة

تريند فيسبوك.. طريقة عمل بيتزا الطاسة