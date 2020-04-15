%75 من قراء صدى البلد يؤيدون التبرع بأموال الحج والعمرة للمتضررين من كورونا

فيما رفض 20% فقط هذه الدعوة، وعبر 5%عن عدم اهتمامهم.

وقال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن مبادرة "كأنك اعتمرت" التي أطلقتها دار الإفتاء، الهدف منها التكاتف المجتمعي لدعم المصريين خلال هذه الفترة الحرجة.





وأضاف مفتى الجمهورية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية": "هناك أعمال للخير مفتوحة ثوابها أكثر من ثواب العمرة، ومن بينها الإنفاق فى سبيل الله تعالى الذى بإجماع الفقهاء والأئمة الأربعة هو أفضل من عمرة النافلة".