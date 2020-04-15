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أخبار العالم

الكويت تعلن تعافي 30 حالة جديدة من فيروس كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:34 ص
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الكويتية شفاء 30 حالة جديدة من فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين بالبلاد إلى 206.

وسجلت الكويت أمس، الثلاثاء، 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في البلاد. 



ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند، في المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة، إن الحالات المرتبطة بالسفر بلغ عددها 3 حالات، وتشمل حالتين لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة لمواطن مرتبط بالسفر إلى فرنسا.

كان عدد الحالات المسجلة بالمخالطة بلغ 43 حالة، وتشمل حالتين لمواطنين، و26 حالة من الجنسية الهندية، و4 حالات من الجنسية البنجلاديسية، و3 حالات من الجنسية المصرية، و3 حالات من الجنسية الباكستانية، وحالة من الجنسية الإيرانية، وحالة من الجنسية الأفغانية، وحالة من الجنسية النيبالية، وحالة من الجنسية الفلبينية وحالة من الجنسية الصينية، أما فيما يخص حالات التقصي الوبائي فكشف السند، أنه تم تسجيل 9 حالات.
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