أيامنا الحلوة.. ١٥ انتصارا تاريخيا للأهلي والزمالك فى الألفية الجديدة

شهدت الألفية الجديدة انتصارات تاريخية عديدة لقبلتي الكرة المصرية الاهلى والزمالك على المستوى المحلي والقارى والعالمي.





الفارس الأبيض والقلعة الحمراء سطرا حروفا من ذهب فى القارة السمراء وتوج كل فريق بالقاب التاريخية على حساب أندية عربية وأفريقية وعالمية ذائعة الصيت .





صدى البلد يرصد ١٥ انتصارا تاريخيا للأهلي والزمالك خلال الألفية الجديدة ..





النادى الأهلي

فوز تاريخي على يال مدريد





فى عام 2001، تمكن الأهلي من هزيمة فريق ريال مدريد الإسبانى بهدف مقابل لا شىء فى مباراة ودية أقيمت بينهما على استاد القاهرة، احتفالًا بفوز الأول بلقب نادى القرن الأفريقى، وحصول الفريق الإسبانى على لقب بطل القرن الأوروبى.





أحرز هدف الفوز للنادى الأهلي اللاعب النيجيرى صنداى فى الدقيقة 51 من عمر المباراة فى هجمة بدأت من خالد بيبو، والذى مررها إلى حسام غالى والذى قام بدوره بمراوغة سيزار حارس مرمى ريال مدريد، ثم مرر الكرة إلى اللاعب النيجيرى إبراهيم صنداى المنضم حديثا للأهلى وقتها، وكان وقتها يقود الفريق فنيًا البرتغالى مانويل جوزيه.













لقب 2001:

توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه عام 2001 على حساب صن داونز الجنوب أفريقي وتعادل الفريقين 1/1 في لقاء الذهاب في "بريتوريا" بجنوب أفريقيا ، قبل أن يفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب بالقاهرة.









ثالث مونديال العالم





فى عام 2006 توج النادى الأهلى بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية للمرة الأولى والوحيدة حيث أقيمت المباراة الافتتاحية للبطولة بين أوكلاند والأهلي وانتهت بفوز الفريق المصرى بهدفين نظيفين حملا إمضاء الأنجولى فلافيو أمادو والمصرى محمد أبو تريكة.





وحصل الأهلى على المركز الثالث إثر تغلبه على كلوب أميركا 2-1، بعد أن خطف أبو تريكة نجم الفريق السابق الأضواء وقدم أداء رفيعا وسجل هدفى فريقه ليتوج هدافا للبطولة برصيد 3 أهداف وبفارق هدف عن زميله فلافيو.









لقبان متتاليان 2005 ، 2006:





توج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين عامي 2005 ، 2006 ، في المرة الأولى اقتنص اللقب الأفريقي من النجم الساحلي التونسي، بعدما تعادل الفريقان سلبيًا في "سوسة" ، وفاز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب بالقاهرة.









وفي المرة الثانية توج الأهلي باللقب على حساب الصفاقسي التونسي، وتعادل الفريقان 1/1 في لقاء الذهاب بالقاهرة، قبل أن يفوز الأهلي بهدف نظيف في لقاء الإياب في تونس.





2008:





عاد الأهلي ليحصد لقب دوري الأبطال الأفريقي في عام 2008 على حساب القطن الكاميروني، حيث فاز المارد الأحمر بهدفين دون رد في لقاء الذهاب بالقاهرة ، وتعادل الفريقين 2/2 في الكاميرون.





لقبي دورى أبطال إفريقيا عام 2012 و 2013:





حقق الأهلي سابع وثامن ألقابه ببطولة دوري أبطال أفريقيا عامي 2012 ، 2013 على التوالي، وتوج بطل مصر باللقب السابع في تاريخه على حساب الترجي التونسي حيث تعادل الفريقان 1/1 في تونس وفاز المارد الأحمر 2/1 في القاهرة، فيما جاء ثامن ألقاب المارد الأحمر الأفريقية على حساب أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا ، حيث تعادل الفريقان 1/1 ذهابًا، وفاز الأهلي 2/0 إيابًا.





الزمالك

دورى أبطال إفريقيا









فريق الزمالك واجه نادي الرجاء المغربي في مباراتين فقط وتمثل ذكرى رائعة للجمهور الأبيض، والتي كانتا في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2002، حيث تعادل الزمالك في مباراة الذهاب سلبيًا في المغرب، و فاز في الإياب بهدف نظيف، ليتوج بالنجمة الخامسة إفريقيًا..









لقب الدورى عام 2015

فاز الزمالك بلقب الدوري المصري لكرة القدم بعدما تعادل الأهلي مع ضيفه سموحة بهدف لكل فريق، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الحادي والثلاثين بالبطولة.





ويتوج الزمالك بهذه النتيجة بطلا للدوري للمرة 12 في تاريخه بعد غياب 11 عاما منذ آخر مرة حصل فيها على لقب الدوري عام 2004.





نهائى كأس مصر





فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الجيش ببرج العرب بنهائي كأس مصر وسجل ثلاثية الزمالك يوسف أوباما هدف وأشرف بن شرقي هدفان وجاءت الأهداف كلها في الشوط الثاني ليحصد الفريق لقب بطولة الكأس ويحافظ عليها .









السوبر المصري السعودي عام 2018









توج الزمالك بلقب بطولة كأس السوبر المصرى السعودى على حساب فريق الهلال، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، ولعب الـ Var دورًا كبيرًا فى حسم البطولة لصالح المارد الأبيض، حيث سجل الفريق السعودى هدفًا فى الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثانى.





لقب كأس الكونفيدرالية





تمكن نادي الزمالك من تدوين اسمه في قائمة الأندية الفائزة بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.





انتهت مباراة العودة بين الفريقين في ملعب برج العرب بالإسكندرية شمال مصر بهدف نظيف لنادي الزمالك سجله المدافع محمود علاء من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد استخدام تقنية (الفار).





وبنهاية المباراة التجأ الحكم لركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز بالبطولة وافتتح المغربي خالد بوطيب التسجيل لنادي الزمالك بينما أضاع حمدي العشير لاعب نهضة بركان الركلة الأولى لفريقه.





سجل للزمالك محمود علاء وعبدالله جمعة ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو بينما سجل لنهضة بركان اسماعيل المقدم ولابا كودجو وإيسوفو دايو.





لقبي السوبر الأفريقي والمحلي





مطلع عام ٢٠٢٠ تمكن الزمالك من الفوز على الترجي التونسي فى مباراة السوبر الإفريقي التى أقيمت فى الدوحة بنتيجة ٣_١.



