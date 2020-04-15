بسبب محمد رمضان.. أمير طعيمة يهاجم لاعب نادي الأهلي

هاجم الشاعر أمير طعيمة، لاعب النادي الأهلي السابق شريف عبد الفضيل بسبب الفنان محمد رمضان ، من خلال تغريدة شديدة اللهجة بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".





وبدأ الهجوم عندما قام شريف عبد الفضيل بنشر صورة لمحمد رمضان من كواليس مسلسل البرنس وعلق عليها: "وانت قاعد مأنتخ في الحظر وكده، تذكر إن فيه أبطال في مدينة الإنتاج الإعلامي بيضحوا بحياتهم وبياخدوا ملايين عشان يبوظوا صيامك؟؟".









وأعاد أمير طعيمة نشر تغريدة نجم النادي الأهلي السابق وعلق قائلا: "وانت يا كابتن كنت بتاخد ملايين عشان كنت بتنقذ العالم مثلا"، ردا على سخريته من دور الفن في المجتمع.

و أنت يا كابتن كنت بتاخد ملايين عشان كنت بتنقذ العالم مثلا 🤔 https://t.co/WPvxdopKH1 — Amir Teima (@AmirTeima) April 15, 2020

